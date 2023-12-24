Bluesky.. منصة مؤسس تويتر مفتوحة للجمهور

تهدف منصة التواصل الاجتماعي Bluesky التابعة لجاك دورسي، والتي أُعلن عنها في عام 2021، إلى إعادة تعريف مشهد التواصل عبر الإنترنت. على عكس المنصات التقليدية، اتبعت Bluesky نهجًا لا مركزيًا، مع التركيز على البروتوكولات المفتوحة التي من شأنها تمكين المستخدمين وتشجيع الابتكار.

وقد حظي المشروع بالاهتمام لالتزامه بالشفافية وتمكين المستخدمين. ولا ننسى أن دورسي غادر تويتر واستحوذ عليه إيلون ماسك.

الآن، كشفت Bluesky عن شعار جديد تمامًا وأعلنت أنه مفتوح لجميع المستخدمين. "مثل الفراشة التي تخرج من شرنقتها، بدأنا في الانفتاح. قال جاي جرابر، الرئيس التنفيذي لشركة Bluesky، إن المنشورات على Bluesky كانت عامة منذ البداية من خلال البروتوكول المفتوح، لكننا اليوم نجعلها متاحة للجمهور من خلال التطبيق. قال غرابر أيضًا أن اسم Bluesky "لا يُنسى ويرمز إلى المساحة المفتوحة للاحتمالات: تحرر طائر Twitter من منصة مغلقة ليطير في نظام Bluesky البيئي المفتوح".

البروتوكول الذي يجعل Bluesky وBirdSky وخيارات أخرى لا حصر لها ممكنة هو أيضًا ما يجعل Bluesky "مقاومًا للمليارديرات". تمامًا كما يمكنك تغيير موفري خدمة البريد الإلكتروني أو شركات الهاتف الخليوي وإحضار جميع جهات الاتصال أو الصور أو الرسائل معك، في شبكة مفتوحة، ستتمتع دائمًا بحرية الاختيار (والخروج) بدلاً من التقيد بالأهواء. وقال غرابر في منشور بالمدونة: "الشركات الخاصة أو خوارزميات الصندوق الأسود".

لم يعد يتعين على المستخدمين تسجيل الدخول لرؤية المنشورات على Bluesky. حتى الآن كانت منصة للدعوة فقط مع عدم إمكانية الوصول إلى الغرباء. قال غرابر: "بدءًا من اليوم، يمكنك بسهولة عرض منشورات Bluesky دون تسجيل الدخول. وستكون المشاركة أكثر ملاءمة - سواء كانت نكتة تريد إرسالها إلى صديق، أو منشورًا تريد تضمينه في مقال".

حظي تطوير المنصة باهتمام وتشكيك على حدٍ سواء، حيث كان مجتمع التكنولوجيا يراقب عن كثب لمعرفة ما إذا كان بإمكان Bluesky الوفاء بوعدها بتوفير تجربة وسائط اجتماعية أكثر انفتاحًا ويعتمد عليها المستخدم.