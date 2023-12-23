Bluesky تغير شعارها وتتيح عرض المنشورات

تتخذ Bluesky، الشبكة الاجتماعية اللامركزية المخصصة للدعوة فقط، خطوات صغيرة نحو الانفتاح على الجمهور.

أعلن الرئيس التنفيذي جاي جرابر هذا الأسبوع أن منشورات Bluesky أصبحت الآن قابلة للعرض سواء قام الشخص بتسجيل الدخول أم لا، مما يعني أنه يمكنك مشاركة المحتوى مباشرة مع أصدقائك الذين ليس لديهم حسابات Bluesky.

في حين أن لدى Bluesky حوالي 2.6 مليون مستخدم حتى الآن، إلا أن هذا العدد لا يزال صغيرًا نسبيًا حيث يظل مغلقًا أمام الاشتراكات العامة على نطاق أوسع.

واجهة الويب العامة الجديدة، التي قامت الشركة بالتشويق لها الشهر الماضي، ستجعل منشورات Bluesky في متناول جمهور أكبر. للاحتفال بهذا التحول، اعتمدت Bluesky أيضًا فراشة زرقاء كشعار جديد لها - وقد اختفت السماء الملبدة بالغيوم على غرار الصور الفوتوغرافية. وكتب غرابر في تدوينة حول التغييرات: "مثل الفراشة التي تخرج من شرنقتها، بدأنا في الانفتاح". ويشير Graber أيضًا إلى أن العديد من مستخدمي Bluesky كانوا يستخدمون بالفعل رمز الفراشة كرمز للشبكة الاجتماعية. كتب جرابر: "لقد أحببنا ذلك، واعتمدناه مع انتشاره".