Bluesky يصل إلى 2 مليون مستخدم وإصدار واجهة ويب عامة قريبا

تجاوز عدد مستخدمي Bluesky للتو 2 مليون مستخدم سنويًا بعد إنشاء أول منشور للخدمة على الإطلاق. على الرغم من أن هذا ليس قريبًا من الأرقام التي وصلت إليها Threads بالفعل، إلا أنه لا يزال إنجازًا كبيرًا لمنافس X الذي فتح التطبيق للمستخدمين في فبراير فقط ولا يزال يتطلب دعوة للوصول. وصل عدد مستخدمي Bluesky إلى مليون مستخدم قبل بضعة أشهر فقط، في سبتمبر، مما قد يعني أن النظام الأساسي كان يرسل المزيد من الدعوات مؤخرًا. في منشوره الذي أعلن فيه عن هذا الإنجاز، كشف فريق Bluesky أيضًا أنه سيطلق واجهة ويب عامة في نهاية شهر نوفمبر تقريبًا.

ستسمح الواجهة لأي شخص، حتى أولئك الذين ليس لديهم حساب، بمشاهدة المنشورات على المنصة. إطلاقها يمكن أن يجعل المزيد من المستخدمين المحتملين على دراية بوجود الخدمة، ويعتقد بلوسكي أن جعل منشوراتها أكثر سهولة "سيكون مفيدًا بشكل خاص للتعليقات في الوقت الفعلي والأخبار العاجلة". على المدى الطويل، يمكن أن تجعل الخدمة واحدة من الشبكات الاجتماعية التي يلجأ إليها الأشخاص للحصول على الأخبار بنفس الطريقة التي يعتمد بها مستخدمو X على موقع الويب للقراءة عن الأحداث الجارية.

وبالنسبة لأولئك الذين ينتظرون أن تصبح Bluesky منصة أكثر انفتاحًا مثل Mastodon، يقول الفريق إن الاتحاد "محدد زمنيًا في أوائل العام المقبل إذا استمر التطوير كما هو مخطط له". لكي تصبح شبكة اجتماعية اتحادية أو لا مركزية وموزعة، يقوم الفريق حاليًا بتطوير بروتوكول AT، والذي سيمنح المستخدمين القدرة على ترحيل كل من هوياتهم ومحتواهم من خادم بيانات شخصية إلى آخر. "هذه إحدى الميزات الأساسية لـ Bluesky التي تجعله "مقاومًا للمليارديرات"، - ستتمتع دائمًا بحرية الاختيار (والخروج) بدلاً من الخضوع لأهواء الشركات الخاصة أو خوارزميات الصندوق الأسود." يقرأ منشور الإعلان.