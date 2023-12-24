إعادة محاكمة متهم في أحداث عنف السلام غدًا

تستأنف الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، غدًا الاثنين، إعادة إجراءات محاكمة متهم في اتهامه بقضية "أحداث عنف مدينة السلام".

وكانت النيابة قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت إليه تهم الاشتراك مع آخرين في أحداث الشغب بدائرة قسم شرطة السلام، وحيازة مفرقعات وألعاب نارية بدون ترخيص، إضافة إلى استعمال المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة المواطنين للخطر، بأن أطلقوا ألعابا نارية تحوى مفرقعات بشكل عشوائى، ما تسبب في إحداث تلفيات بالمنشآت الحيوية.

إيداع ربة منزل مستشفى الأمراض النفسية على ذمة اتهامها بقتل طفل بالشرقية



قررت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار شريف محمد سراج الدين؛ إيداع ربة منزل إحدى مستشفيات الصحة النفسية لمدة 45 يومًا، في واقعة اتهامها بخطف طفل وقتله، وحددت جلسة الثامن والعشرين من شهر فبراير المقبل؛ لنظر القضية لحين ورود التقرير الطبي بشأن حالة المتهمة وقت ارتكاب الجريمة.

تعود أحداث القضية لشهر سبتمبر الماضي، بإحالة نيابة جنوب الزقازيق الكلية "سكر. غ. م" 40 عامًا، ربة منزل، مقيمة بقرية خلوة الشعراوى التابعة لمركز منيا القمح، للمحاكمة الجنائية، لادانتها بقتل الطفل "مصطفى. م. الـ" البالغ من العمر عامين.

وأسند أمر الإحالة، قيام المتهمة بخطف المجنى عليه بدافع الانتقام من أسرته، وبعد أن تمكنت منه، وضعته داخل جوال بلاستيك، وأحكمت غلقه، ثم خنقته، وبعدما تأكدت من وفاته، وضعته داخل حقيبة قماشية، ثم تخلصت منه بإلقاه في مجرى مائي، وفي وقت لاحق، عثر الأهالي على جثة الطفل وتم انتشال جثمانه.

وبتقنين الإجراءات، تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، جارتهم، وذلك بسبب الغيرة من والدة الطفل، وتم القبض عليها وإحالتها إلى النيابة العامة التى إحالتها محبوسة إلى محكمة الجنايات التى أصدرت قرارها المتقدم.



