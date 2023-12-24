الأحد 24 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

إعادة محاكمة متهم في أحداث عنف السلام غدًا

محكمة
محكمة

تستأنف الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، غدًا الاثنين، إعادة إجراءات محاكمة متهم في اتهامه بقضية "أحداث عنف مدينة السلام".

 

ضبط 90 عبوة دوائية لـ 11 صنف دواء بيطري مخالفة بالزقازيق

ضبط 90 عبوة دواء بيطري مخالفة خلال حملات تفتيشية في الشرقية

 

وكانت النيابة قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت إليه تهم الاشتراك مع آخرين في أحداث الشغب بدائرة قسم شرطة السلام، وحيازة مفرقعات وألعاب نارية بدون ترخيص، إضافة إلى استعمال المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة المواطنين للخطر، بأن أطلقوا ألعابا نارية تحوى مفرقعات بشكل عشوائى، ما تسبب في إحداث تلفيات بالمنشآت الحيوية.

 

 

إيداع ربة منزل مستشفى الأمراض النفسية على ذمة اتهامها بقتل طفل بالشرقية


قررت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار شريف محمد سراج الدين؛ إيداع ربة منزل إحدى مستشفيات الصحة النفسية لمدة 45 يومًا، في واقعة اتهامها بخطف طفل وقتله، وحددت جلسة الثامن والعشرين من شهر فبراير المقبل؛ لنظر القضية لحين ورود التقرير الطبي بشأن حالة المتهمة وقت ارتكاب الجريمة.

تعود أحداث القضية لشهر سبتمبر الماضي، بإحالة نيابة جنوب الزقازيق الكلية "سكر. غ. م" 40 عامًا، ربة منزل، مقيمة بقرية خلوة الشعراوى التابعة لمركز منيا القمح، للمحاكمة الجنائية، لادانتها بقتل الطفل "مصطفى. م. الـ" البالغ من العمر عامين.

وأسند أمر الإحالة، قيام المتهمة بخطف المجنى عليه بدافع الانتقام من أسرته، وبعد أن تمكنت منه، وضعته داخل جوال بلاستيك، وأحكمت غلقه، ثم خنقته، وبعدما تأكدت من وفاته، وضعته داخل حقيبة قماشية، ثم تخلصت منه بإلقاه في مجرى مائي، وفي وقت لاحق، عثر الأهالي على جثة الطفل وتم انتشال جثمانه.

 وبتقنين الإجراءات، تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، جارتهم، وذلك بسبب الغيرة من والدة الطفل، وتم القبض عليها وإحالتها إلى النيابة العامة التى إحالتها محبوسة إلى محكمة الجنايات التى أصدرت قرارها المتقدم.


 

 

مواد متعلقة

حالات وشروط مُنظمة لطلب رد هيئة المحكمة

قرار عاجل من النيابة حول الشاب ضحية المشاجرة مع أصدقائه بحلوان

مشاجرة أصدقاء.. النيابة تستمع لأقوال والد شاب فقد حياته طعنًا بحلوان

استكمال إعادة إجراءات محاكمة متهم في أحداث عنف الزيتون

حالات قانونية يجوز فيها للمحكمة وقف تنفيذ العقوبة

قرار حول عصابة ترويج المخدرات في الجمالية
الجريدة الورقية