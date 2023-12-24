ضبط 90 عبوة دواء بيطري مخالفة خلال حملات تفتيشية في الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على عيادات ومراكز بيع و تداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية والتأكد من صلاحيتها ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ولزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية ، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

ومن جانبه أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إلى قيام إدارة الخدمات بالمديرية بالإشتراك مع شرطة المسطحات المائية بالشرقية بشن حملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمركز ومدينة الزقازيق وذلك فى إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية و التفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملات التفتيشية قامت بالمرور على معرضين لبيع الأدوية البيطرية ،وأسفرت عن ضبط (٩٠)عبوة لـ (١١) صنف ما بين أدوية مخالفة ومحظورة و منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر و تم تحرير محضرين بالمخالفات المضبوطة والتحفظ على الأدوية المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أكد أهمية تنظيم لقاءات دورية للعاملين بالمديريات الخدمية والهيئات الحكومية باستعراض إنجازات كل قطاع خدمى على حده خلال الفترات السابقة مؤكدا ضرورة إبراز كل منا لدوره فى العمل الخدمى لتعريف المواطنين بحجم ما يتحقق من إنجازات ملموسة بكل القطاعات على أرض الوطن.

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية، أكد اللواء دكتور إبراهيم محمد متولى مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن الهدف من اللقاء إستعراض مجهودات قطاع الطب البيطري للنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة بالإضافة إلى المجهودات المبذولة في مراقبة الأسواق والأغذية ورفع كفاءة وتطوير المنشآت الخدمية بذلك القطاع الحيوي والهام ليعرف كلاً منا ما تحقق في القطاع الذي يعمل به، وذلك من خلال عقد إجتماعات مع مديري الإدارات الداخلية و مديري الإدارات الخارجية والمسئول الإداري بكل إدارة ومديري الوحدات البيطرية "145 وحدة بيطرية بمحافظة الشرقية" علي مدار يومين لمناقشة إنجازات المديرية خلال الفترة السابقة وعرض مديري الإدارات الفنية والإدارية الداخلية بالديوان خطة العمل لكل إدارة خلال الفترة القادمة ومناقشة المعوقات والمشاكل داخل الإدارات الخارجية والوحدات التابعة لها ومحاولة تذليل كل العقبات للارتقاء بالعمل وتحسين الأداء و توفير الاحتياجات لتقديم أفضل خدمة طبية بيطرية وناقش مدير المديرية دور المديرية في جميع المبادرات الرئاسية لتوفير غذاء من أصل حيواني آمن وصحي مثل "مشروع إنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان و التشديد على المتابعة الدورية للمراكز المطورة و مشروع تحسين سلالات الماشية و مشروع التأمين على الماشية والقوافل الطبية البيطرية الشاملة المجانية ومشروع العجلات العشار بالحسينية".

وأضاف مدير المديرية، أنه تم تكريم عدد من الأطباء من مديري الإدارات الخارجية ومديري الوحدات البيطرية المتميزة في العلاج الاقتصادي نظرا لإخلاصهم في العمل وطالبهم بالاستمرار في بذل الجهد والتميز لانتظام العمل وخلق روح المنافسة في العمل لجميع العاملين بالمديرية و شدد على بذل وتضافر الجهود لتقديم خدمة بيطرية متميزة بأفضل أداء وكفاءة للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجياتها.

كما أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية و العمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية إحتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كافة أوجه الدعم و الرعاية البيطرية للماشية لتحقيق النمو المطلوب وتحقيق الزيادة المطلوبة فى الثروة الحيوانية وللحفاظ على صحة المواطنين.

ومن جانبه أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إلى أن إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة بالمديرية بالإشتراك مع أقسام الصحة العامة بالإدارات قامت خلال شهر أكتوبر الماضى ٢٠٢٣، بإجراء الفحص لـ (٣٥٥٨) رأس ماشية ضد البروسيلا و فحص (٢٥٧٣) رأس ضد السل البقرى بمختلف مراكز و قرى المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

وتيسيراً على المواطنين، أضاف مدير مديرية الطب البيطري أن عمليات الفحص جاءت إسهاما من المديرية لإكتشاف أى حالات مصابة بالسل أو البروسيلا وهى من الأمراض المشتركة التى تصيب الإنسان و الحيوان وتسبب خطورة كبيرة على صحة الإنسان الذى يتعامل مع الحيوان أو يتناول المنتجات الحيوانية ومصنعاتها ، مؤكداً على إستمرارية جهود مديرية الطب البيطري للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.