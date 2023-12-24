ضبط 90 عبوة دوائية لـ 11 صنف دواء بيطري مخالفة بالزقازيق

قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، إن إدارة الخدمات بالمديرية شنت بالإشتراك مع شرطة المسطحات المائية بالشرقية،حملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمركز ومدينة الزقازيق، وذلك فى إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية قامت بالمرور على معرضين لبيع الأدوية البيطرية، وأسفرت عن ضبط ٩٠ عبوة لـ ١١ صنف ما بين أدوية مخالفة ومحظورة ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

وأشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، إلى إنه تم تحرير محضرين بالمخالفات المضبوطة، والتحفظ على الأدوية المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.