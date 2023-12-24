أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأحد بـ سوق العبور للجملة

أسعار الخضار والفاكهة.. شهدت أسعار الخضار والفاكهة خلال مستهل التعاملات اليوم الأحد بسوق العبور للجملة، تراجعًا، باستثناء البصل، ويتراوح سعر الفلفل رومي صوب مابين 7 إلى 11 جنيهات، وسجل سعر البطاطس مابين 7 إلى 13.5 جنيهًا.

في هذا السياق تستعرض “بوابة الوفد الإلكترونية” أسعار الخضروات والفاكهة صباح اليوم الأحد في الأسواق المصرية، وتحرص الوفد على تقديم هذه الخدمة السعرية بصورة لحظية بشكل يومي، للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على الساحة السعرية للفواكة والخضروات ولكل السلع، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار الخضار والفاكهة اليوم الاحد

الخضروات

يتراوح سعر الطماطم من 4.5 إلى 7.5 جنيهات

يتراوح سعر البطاطس من 7 إلى 13.5 جنيها

يتراوح سعر البصل من 13 إلى 26 جنيها

يتراوح سعر الكوسة من 8 إلى 12 جنيها

يتراوح سعر الجزر بدون عروش من 4 إلى 6 جنيه

يتراوح سعر الفاصوليا من 6.5 إلى 9.5 جنيهات

يتراوح سعر الباذنجان بلدي من 2 إلى 3.5 جنيهات

يتراوح سعر الباذنجان رومي من 1.5 إلى 3 جنيهات

يتراوح سعر الباذنجان الأبيض من 2 إلى 5 جنيهات

يتراوح سعر الفلفل رومي بلدي من 7 إلى 11 جنيهات

يتراوح سعر الفلفل رومي صوب من 7 إلى 11 جنيهات

يتراوح سعر الفلفل حامى بلدي من 4 إلى 8 جنيهات

يتراوح سعر الفلفـل حامـى صـوب من 11 إلى 16 جنيها

يتراوح سعر الفلفل الوان «أصفر-أحمر-برتقالي» من 21 إلى 35 جنيها

يتراوح سعر الملوخية من 10 إلى 12 جنيهات

يتراوح سعر الخيار صوب من 10 إلى 12 جنيها

يتراوح سعر الخيار بلدي 7 من إلى 10 جنيهات

يتراوح سعر البامية من 40 إلى 45 جنيها

يتراوح سعر القلقاس من 10 إلى 13 جنيهات

يتراوح سعر البطاطا من 3 إلى 6 جنيهات

يتراوح سعر الثوم من 40 إلى 80 جنيه

يتراوح سعر اللفت من 1.5 إلى 2.5 جنيهات

يتراوح سعر البنجر من 3 إلى 5 جنيهات

اسعار الفاكهة اليوم

يتراوح سعر البرتقال البلدي من 5.5 إلى 7.5 جنيهات

يتراوح سعر البرتقال السكري من 5.5 إلى 7.5 جنيهات

يتراوح سعر البرتقال أبو سرة من 6 إلى 9 جنيهات

يتراوح سعر اليوسفي من 5.5 إلى 11.5 جنيهات.

يتراوح سعر الجريب فروت سعر 4 إلى 6 جنيهات

بالنسبة للباذنجان العروس، فقد انخفض سعره اليوم لـ10.7 جنيه للكيلو، بواقع انخفاض بلغ 2.47 جنيه

بلغ سعر الموز المغربي في الأسواق بقيمة 18.64 جنيه للكيلو.

سعر الليمون اليوم

يتراوح سعر الليمون الحلو من 7 إلى 10 جنيه.

يتراوح سعر الليمون بلدي من 6 إلى 14 جنيهات.

يتراوح سعر الليمون الأضاليا من 3 إلى 6 جنيهات.

وسجل سعر الليمون البلدى اليوم في الأسواق المحلية الي 15.79 جنيه للكيلو.

سعر الفاصوليا الخضراء اليوم

ويبلغ ​​سعر الفاصوليا الأخضر اليوم نحو 16 جنيهًا للكيلو.