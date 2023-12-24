حصاد 2023.. قرارات البنك المركزي بشأن رفع وتثبيت سعر الفائدة

شهد عام 2023 العديد من الأحداث الاقتصادية المهمة كان أبرزها اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، لتحديد مصير سعر الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض في البنوك.

ولجأ البنك المركزي لرفع سعر الفائدة خلال عام 2023 مرتين فقط، مقابل 5 مرات لجأت فيها لجنة السياسات النقدية لتثبيت سعر الفائدة، بهدف امتصاص الضغوط التضخمية الناجمة من انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار الذي حدث بشكل تدريجي في نفس الفترة.

وترصد "بوابة الوفد" في التقرير التالي قرارات البنك المركزي بشأن رفع وتثبيت سعر الفائدة خلال عام 2023

اجتماع البنك المركزي 2 فبراير 2023

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصري، في اجتماعها يوم 2 فبراير 2023، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، عند مستوى 16.25%، و17.25% و16.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.75%.

اجتماع البنك المركزي 30 مارس 2023

وقام البنك المركزي في الاجتماع المنعقد يوم 30 مارس 2023 برفع عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 200 نقطة، ليصل إلى 18.25%، و19.25%، و18.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة (2%) ليصل إلى 18.75%.

اجتماع البنك المركزي 18 مايو 2023

وبالنسبة للاجتماع الثالث للبنك المركزي، خلال العام الجاري، الذي عُقد يوم 18 مايو 2023، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25%، و19.25%، و18.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%.

اجتماع البنك المركزي 22 يونيو 2023

وقرر البنك المركزي المصري، يوم الخميس الموافق 22 يونيو 2023، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25%، و19.25%، و18.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%.

اجتماع البنك المركزي 3 أغسطس 2023

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، في اجتماعها يوم الخميس 3 أغسطس 2023، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 19.25%، و20.25%، و19.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 19.75%.

اجتماع البنك المركزي 21 سبتمبر 2023

وقرر اجتماع للجنة السياسية النقدية للبنك المركزي 21 سبتمبر 2023، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، و20.25%، و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.

اجتماع البنك المركزي 21 ديسمبر 2023

وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، خلال اجتماعها 21 ديسمبر الجاري، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.