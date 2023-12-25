جنرال موتورز توقف مبيعات Chevy Blazer EV وسط مشكلات برمجية كبيرة

أصدرت شركة جنرال موتورز أمرًا بإيقاف بيع سيارة Chevy Blazer EV بعد أسابيع قليلة من إطلاقها بعد تقارير عن مشاكل برمجية جعلت السيارة غير قابلة للقيادة. Edmunds، التي تلقت تأكيدًا مساء الجمعة بأن الشركة ستوقف عمليات التسليم، وثقت سابقًا 23 مشكلة أثناء اختبارات سيارات الدفع الرباعي، بما في ذلك تعطل نظام المعلومات والترفيه بشكل متكرر وعرض العديد من رسائل الخطأ.

قام كيفن ويليامز، كاتب Inside EVs، باختبار Blazer EV ولم يواجه مشكلات مماثلة في الشاشة فحسب، بل تُرك عالقًا بعد تعطل السيارة أثناء الشحن.

وفي بيان لـ Edmunds، قالت شيفروليه: “نحن ندرك أن عددًا محدودًا من مالكي Blazer EV قد واجهوا بعض المشكلات المتعلقة بجودة البرامج. ولضمان حصول عملائنا على تجربة رائعة مع سياراتهم، قمنا بإيقاف مبيعات سيارات Blazer EV مؤقتًا. وقال نائب الرئيس سكوت بيل إن جميع عمليات التسليم الجديدة متوقفة مؤقتًا.

يتم تشغيل سيارة شيفروليه بليزر EV بواسطة نظام بطارية Ultium من جنرال موتورز، والذي يتم استخدامه في عدد كبير من المركبات الأخرى بما في ذلك GMC Hummer EV وCadillac Lyriq.

كانت هذه أيضًا موضوعًا للكثير من الشكاوى، كما ذكرت شركة Inside EVs. وقال متحدث باسم جنرال موتورز لـ TechCrunch إن مشكلات Blazer "لا تتعلق بالسلامة ولا تتعلق بـ Ultium أو Google المدمج".