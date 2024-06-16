فرحة حاج بالإنترنت المجاني تثير النقد على السوشيال ميديا

رايح يحج ولا يفتح إنترنت..

انتشر فيديو قصير على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية ويظهر فيه حاج مصري وهو سعيد والفرحة تغمره بسبب خدمة الإنترنت المجاني التي توفرها المملكة العربية السعودية للحجاج في مشاعر مكة المكرمة.

ظهر الحاج المصري في الفيديو قائلاً: "الحمد لله، الحمد لله، الإنترنت مجاني، الحمد لله. شكرًا لخادم الحرمين الشريفين، شكرًا للملك سلمان، شكرًا لولي العهد. الإنترنت مجاني، الحمد لله".

ما ردود رواد السوشيال ميديا على فيديو الحاج المصري؟

تداول رواد السوشيال ميديا الفيديو بصورة كبيرة جدًا بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه الكثير من رواد الإنترنت، واختلفت تعليقات رواد السوشيال ميديا ما بين مُعبّرين عن سعادتهم بفرحة الحاج المصري، ومُثنّين على المبادرة الكريمة من المملكة العربية السعودية بتوفير خدمة الإنترنت المجاني للحجاج، وما بين رواد سوشيال آخرين انتقدوا ما فعله الحاج المصري مؤكدين بأن الحج للعبادة وليس للإنترنت المجاني فقال أحد المتابعين “ليه كدة يعنى هو رايح يستخدم الانترنت ولا يتعبد فرحة غريبة واوفر ومش فاهمة يعنى يا قناة الجزيرة اتنين إيه السبق العظيم دة”

وعلق متابع آخر… “لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم نت ايه بس ياحج أن شاء الله يكتبها لينا ربنا مش عاوزين اكتر من الوتس نطمن على اهالينا ربنا يصلح حنا جميعاً”… وعلق آخر “لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم انت رايح للنت ولا عاوز ترند الدنيا خربت بسبب النت ياحاج اذكر الله كثير”

وهناك متابعون دافعوا عن الحاج المصري أيضًا فقال أحدهم منتقض التعليقات الهجومية على الحاج المصري.. “الأمر أبسط كتير من كل الكومنتس الغريبة دي.. حاج فرحان بزيادة وده من حقه وزادت فرحته إنه هيكلم أحبابه طول الوقت ببلاش.. ولو أي حد فينا مكانه هيفرح زيه وأكتر.. وإيه أجمل من دي فرحة ربنا يوعدنا..وشكرا للمملكة على كل الخدمات التي تقدم لضيوف الرحمن”.