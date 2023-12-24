الأهلي ٢٠٠٦ يواجه الإسكان اليوم في بطولة منطقة القاهرة

يخوض فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٦، اليوم الأحد، مع ضيفه الإسكان، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر في العاشرة والنصف صباحًا، ضمن منافسات الجولة ١٣ من بطولة منطقة القاهرة.

يدخل أهلي ٢٠٠٦ مباراة اليوم وهو يمتلك في رصيده ٣١ نقطة من الفوز في ١٠ مباريات، والتعادل في مباراة واحدة، حيث فاز على النصر للتصدير ٥ - صفر، وعلى كهرباء شمال ٤ - صفر، والشبان العالمية ٨ – صفر.

وعلى الإسكان ١٠ - صفر، وعلى الزهور ١ - صفر، وعلى مدينة نصر ١١ - صفر، وتعادل مع الطيران ١ - ١، وفاز على الغابة ٣ - صفر، وعلى النصر للتصدير ٤ - صفر، وعلى كهرباء شمال ٥ - صفر، وعلى الشبان العالمية ٥ - ٢، مسجلًا ٥٧ هدفًا مقابل ٣ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٦ بالأهلي كلا من أحمد خطاب مديرًا فنيًا، وسامح عبد الفضيل مدربًا عامًا، ومحمد فتوح مدربًا للحراس، وأحمد حمدي إداري الفريق، ومحمد حمدي طبيب الفريق ومحمد فوزي إخصائي التدليك.

الأهلي ٢٠٠٣ يواجه بتروجت في دوري الجمهورية للشباب

يلتقي فريق الشباب لكرة القدم بالنادي مواليد ٢٠٠٣ اليوم الأحد مع ضيفه بتروجت في المباراة التي تجمع بين الفريقين في الثانية والنصف عصرًا، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة ١٦ من دوري الجمهورية للشباب.

يدخل أهلي ٢٠٠٣ مواجهة بتروجت وهو يمتلك ٣٣ نقطة يعتلي بهم صدارة الترتيب، وسجل ٣٢ هدفًا، مقابل ١٤ هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٣ بالأهلي كلا من أحمد عبد الظاهر مديرًا فنيًا، وأحمد جلال مدربًا عامًا، وخالد عثمان مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وعنتر شعراوي مخطط الأحمال والإعداد البدني، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.

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