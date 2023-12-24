أسعار الأعلاف في الأسواق المصرية اليوم الأحد

أسعار الأعلاف.. شهدت أسعار الأعلاف خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأحد في الأسواق المصرية، استقرارًا، وسجل سعر طن الذرة "أرجنينى" نحو 13800 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة "برازيلى" نحو 13800 جنيه، وسجل سعر طن الذرة "أوكرانى" نحو 12400 جنيه.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الأعلاف خلال تعاملات اليوم الأحد، وتحرص الوفد على تقديم خدماتها السعرية بصورة لحظية ويومية للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على الساحة السلعية ولإرضاء متابعيها المهتمين بهذا الأمر، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار الاعلاف اليوم الأحد في الأسواق

الاعلاف

سعر الذرة

وبلغ سعر طن سعر طن الذرة "تركى" نحو 12400 جنيه.

فيما بلغ سعر أردب الذرة الرفيعة "محلى" "حورس" نحو 2400 جنيه.

وبلغ سعر أردب الذرة الشامية نحو 2000 جنيه.

وبلغ سعر طن كورن فلاك "ذرة أرجنينى" نحو 14600جنيه.

وبلغ سعر طن بذرة الصويا SB مستورد نحو 40000 جنيه.

وبلغ كسب صويا محلى 44% نحو 30000 جنيه.

كما بلغ كسب صويا 46% محلى نحو 31500 جنيه.

وبلغ كسب صويا مستورد نحو 31500 جنيه.

سعر الصويا

وسجل سعر طن صويا فول فات "مستورد" نحو 37600 جنيه أرضه.

وسجل سعر طن فول صويا فول فات "محلى" نحو 36800 جنيه أرضه.

وسجل سعر صويا هاى فات 43% "مستورد" نحو 29000 جنيه أرضه.

وسجل صويا هاى فات 43% "محلي" نحو 28000 جنيه أرضه.

وبلغ سعر كسب عباد +36% نحو 19500 جنيه.

فيما بلغ سعر طن جيلوتين "مستورد" نحو 45000 جنيه.

وبلغ سعر طن رده بران محلى نحو 11200 جنيه.

وبلغ سعر جيلوتين "محلى" نحو 42500 جنيه.

وبلغ سعر طن النخالة الخشنة نحو 10550 جنيه، الشيكارة زنة 40 كيلو موحد.

وسجل سعر حمل تبن القمح نحو 300 جنيه.

وسجل طن أعلاف بادى نحو 22400 جنيه.

كما سجل طن العلف نامى نحو 22200 جنيه للطن.

فى حينه سجل طن العلف ناهي نحو 22100 جنيه للطن.

كما سجل طن العلف بادى نامى نحو 21500 جنيه للطن.

وسجل طن العلف بياض نحو 20200 جنيه.

كما سجل طن العلف بياض 17% نحو 20000 جنيه.

وسجل سعر طن بياض 16% نحو 19000 جنيه للطن.

وسجل سعر طن علف بياض 14% نحو 18000 جنيه.