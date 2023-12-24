أسعار الدواجن والبيض في الأسواق المحلية اليوم الأحد

أسعار الفراخ.. شهدت أسعار الدواجن خلال مستهل التعاملات الصباحية في الأسواق والبورصة، ارتفاعًا، واستقر سعر كيلو الفراخ البيضاء، وتراجع سعر البيض، وارتفع سعر الفراخ البلدي اليوم في بورصة الدواجن ليصل إلى 110 جنيهات للكيلو، وتباع إلى المواطن المستهلك في الأسواق التجارية بـ115 جنيهًا للكيلو، جاء ذلك بعد توقعات شعبة الدواجن مؤخرًا بتراجع أسعار الدواجن والبيض.

في هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الدواجن، كخدمة تقدمها الوفد بشكل لحظي وحصري لمتابعيها الذين يهتمون بالقيمة السعرية لمختلف السلع، لا سيما أسعار الثروة الداجنة، وجاءت أسعارها على النحو الآتي:

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد

الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد

سعر الفراخ البيضاء اليوم الأحد سجل في بورصة الدواجن اليوم 65 جنيهًا، ويصل إلى المستهلك في الأسواق الشعبية من 72 إلى 75 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ الأمهات اليوم الأحد

وصل سعر الفراخ الأمهات في بورصة الدواجن إلى 55 جنيهًا للكيلو، وتباع للمستهلك في الأسواق الشعبية بسعر 60 إلى 62 جنيهًا للكيلو الواحد.

وارتفع سعر الفراخ البلدي اليوم في بورصة الدواجن ليصل إلى 110 جنيهات للكيلو، وتباع إلى المواطن المستهلك في الأسواق التجارية بـ115 جنيهًا للكيلو.

أسعار أوراك الفراخ

يباع كيلو أوراك بـ 85 جنيهًا، ووصل سعر كيلو الدبابيس لـ110 جنيهات، وكيلو الأجنحة يباع صباح اليوم بـ55 جنيهًا في الأسواق التجارية.

أسعار البانيه اليوم الأحد

يختلف سعر كيلو البانيه اليوم الأحد من منطقة إلى أخرى ليباع حاليا بنسبة تتراوح بين 160 و165 جنيهًا للكيلو الواحد.

أسعار البيض الأحمر اليوم الأحد

استقر سعر البيض الأحمر اليوم الأحد ليباع في بورصة البيض بسعر 120 جنيهًا للكرتونة، وتصل اليوم إلى المواطن في المحال التجارية بسعر 127 جنيهًا.

أسعار البط اليوم الأحد

انخفض سعر كيلو البط البلدي في الأسواق الشعبية إلى 140 جنيهًا، ويباع البط مولارد حاليًا بـ100 جنيه، وكيلو البط الفرنساوي يباع بـ95 جنيهًا.