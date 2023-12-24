استكمال إعادة إجراءات محاكمة متهم في أحداث عنف الزيتون

تستكمل اليوم الأحد، الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم، في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث عنف الزيتون.

أسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم مجموعة من التهم، منها التجمهر، تحريض المواطنين على التجمهر، وحيازة أسلحة نارية، والتحريض على العنف الطالبية، وتعطيل المواصلات.

التحقيق في واقعة العثور على جثة سيدة داخل شقتها في إمبابة



تباشر نيابة شمال الجيزة، التحقيق في العثور على جثة سيدة وتدعى "عزة" 36 عامًا، مقتولة داخل منزلها في إمبابة.

وانتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

وكلفت النيابة العامة الطبيب الشرعي بتوقيع الصفة التشريحية على جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

كشفت المعاينة الأولية والتحقيقات أن جثة لسيدة في العقد الرابع من العمر ترتدي كامل ملابسها ويشتبه في وفاتها جنائيًا.

وتفحص الأجهزة الأمنية في الجيزة، دائرة علاقات السيدة وأيضًا المشاهدات الأخيرة لها، للوقوف على أسباب الحادث.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة بمساكن البلدية في إمبابة.

انتقلت قوات الشرطة إلى محل البلاغ بقيادة الرائد محمد سعودي رئيس مباحث إمبابة وعثر على جثة "عزة.ع." 36 سنة يشتبه في وفاتها جنائيًا.

في سياق آخر، رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة طهطا بسوهاج) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم.. وبحوزته (175 طربة لمخدر الحشيش وزنت 21,250 كيلو جرام).

بمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,500,000جنيه تقريبًا).