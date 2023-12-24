تفاصيل ضبط المتهم بفيديو إطلاق النار على السيدات في قنا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام أحد الأشخاص بإطلاق عيار ناري نحو سيدات لترهيبهن بقنا ويحاولن إخراجه من المنزل.. وضبط مرتكبي الواقعة.



فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بحيازة سلاح آلى وإطلاق عيار منه "دون حدوث ثمة إصابات" لترهيب سيدات يحاولن إخراجه من المنزل.

باستدعاء صاحبة المنزل (مقيمة بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا) قررت بتضررها من (عاملان "لأحدهما معلومات جنائية") لقيامهما باقتحام منزلها وقيام أحدهما بإطلاق عيار نارى حال طلبها منه مغادرة المنزل لترهيبها.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان وبحوزة أحدهما سلاح نارى (بندقية آلية). وبمواجهتهما أقر أحدهما بأنها استعانت به للتواجد بالمنزل نظير مبلغ مالى لوجود خلافات مالية بينها وبين أحد أقاربها خشية قيام الأخير بالاستيلاء على منزلها لعدم تواجدها به، وحال مطالبها له بإخلاء المنزل رفض وقام بإطلاق عيار نارى من السلاح المضبوط معه بقصد تهديدها.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجاري عرض كافة الأطراف على النيابة العامة.