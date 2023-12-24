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الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

فلوس المخدرات.. ضبط تاجر غسل 125 مليون جنيه

ضبط متهم
ضبط متهم

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة مطروح) لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة .

وتوصلت المعلومات إلى ان المتهم غسل الأموال فى شراء العقارات والأراضى بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقد قدرت تلك الممتلكات بـ ( 125 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

الجريدة الورقية