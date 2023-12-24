فلوس المخدرات.. ضبط تاجر غسل 125 مليون جنيه

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة مطروح) لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة .

وتوصلت المعلومات إلى ان المتهم غسل الأموال فى شراء العقارات والأراضى بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقد قدرت تلك الممتلكات بـ ( 125 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.