النيابة تأمر بفحص رسائل التهديد على هاتف الإعلامية ريهام سعيد

فتحت النيابة العامة بالجيزة تحقيقات في واقعة اتهام الإعلامية ريهام سعيد أحد الأشخاص بتهديدها بالقتل وإرسال رسائل سب وقذف لها، وطلبت النيابة عرض هاتف المبلغة على خبراء الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات للتأكد من صحة الواقعة.

ومن المقرر أن تبدأ النيابة العامة في الاستماع إلى المشكو في حقه بعد إلقاء القبض عليه.

وطلبت النيابة العامة، بسرعة التحريات حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها.

كما أمرت النيابة بالتحفظ على المراسلات المقدمة من المجني عليها تمهيدًا لتفريغها وكشف ملابساتها.

وتلقت أجهزة الأمن بالجيزة بلاغًا من إعلامية “ريهام سعيد”، مفادها ورود رسائل نصية على هاتفها وعلى صفحتها الشخصية الموثقة، بالتهديد بالقتل، من شخص تحمل صفحته اسم ”حسام".

وجاء نص الرسائل "أنا هقتلك يا ريهام" وقدمت صور رسائل التهديد، وصورة من الصفحة الشخصية على فيسبوك، للمتهم الذي أرسل لها هذه الرسائل وتحرر المحضر رقم ٢٣ أحوال قسم شرطة أول الشيخ زايد لعام ٢٠٢٣.



أدلى المتهم بتهديد الإعلامية ريهام سعيد عبر رسائل صفحتها الشخصية على الفيس بوك بأنه ارتكب الواقعة بقصد لفت انتباهها للتواصل معها.

وكشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية أن المتهم بتهديد الإعلامية ريهام سعيد بالإيذاء والسب أرسل رسائل إلى العديد من الفنانين والمشاهير تضمنت عبارات إعجاب وطلب التواصل معهم.



بدأت الواقعة بتلقي قشم شرطة أول زايد بمديرية أمن الجيزة بلاغا من (إعلامية- مقيمة بدائرة قسم شرطة أول_6 أكتوبر) بتضررها من مُستخدم أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لقيامه بإرسال رسالة للصفحة الخاصة بها تضمنت عبارات سب وقذف والتهديد بالإيذاء.

بالفحص أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن تحديد مرتكب الواقعة (طالب- مقيم بمحافظة سوهاج).. وضبطه وبحوزته (جهاز حاسب آلى "لاب توب"- هاتف محمول "بفحصهما فنيًا تبين وجود آثار ودلائل تؤكد ارتكابه للواقعة")، كما تبين قيامه بإرسال رسائل إلى العديد من الفنانين والمشاهير تضمنت عبارات إعجاب وطلب التواصل معهم.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بقصد لفت انتباه الشاكية للتواصل معه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

في كمين سري.. سقوط ديلر الإسكندرية بـ175 طربة حشيش

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة طهطا بسوهاج) بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه مُتخذًا من دائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم.. وبحوزته (175 طربة لمخدر الحشيش وزنت 21,250 كيلو جرام).

بمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,500,000جنيه تقريبًا).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية تضبط عاطل بـ خلطة حشيش اصطناعي في مطروح



رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح) بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار بمخدر البودر "الحشيش الاصطناعي "وترويجه على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة مطروح بمطروح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم.. وبحوزته (5 أكياس لمخدر البودر "الحشيش الاصطناعي" وزنت 5 كيلو جرام).

بمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (5,000,000 جنيه تقريبًا).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط أباطرة الكيف في 3 محافظات

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (المنوفية، الأقصر، الدقهلية) جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وأسفرت الحملات، عن ضبط (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا، وبحوزته (3,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الهيروين - كمية من الأقراص المخدرة - بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش – 2 خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - مبلغ مالي "متحصلات بيع المواد المخدرة").

وضبطت الأجهزة الأمنية، (عاطلين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة مركز شرطة القرنة)، وبحوزتهما (2 كيلوجرام لمخدر الحشيش – 1,500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 2 فرد محلى وطلقتين)، وضبط (3 عاطلين – لهم معلومات جنائية)، وبحوزتهم (3 كيلوجرامات لمخدر البانجو – كمية من مخدر الحشيش - كمية من مخدر الهيروين - فرد محلى وطلقتين – 2 سلاح أبيض "مطواة – سكين").

بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي.