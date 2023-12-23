المتهم بتهديد الإعلامية ريهام سعيد يعترف: ارتكبت الواقعة للفت انتباهها والتواصل معها

أدلى المتهم بتهديد الإعلامية ريهام سعيد عبر رسائل صفحتها الشخصية على الفيس بوك بأنه ارتكب الواقعة بقصد لفت انتباهها للتواصل معها.

وكشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية أن المتهم بتهديد الإعلامية ريهام سعيد بالإيذاء والسب أرسل رسائل إلى العديد من الفنانين والمشاهير تضمنت عبارات إعجاب وطلب التواصل معهم.



بدأت الواقعة بتلقي قشم شرطة أول زايد بمديرية أمن الجيزة بلاغا من (إعلامية- مقيمة بدائرة قسم شرطة أول_6 أكتوبر) بتضررها من مُستخدم أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لقيامه بإرسال رسالة للصفحة الخاصة بها تضمنت عبارات سب وقذف والتهديد بالإيذاء.

بالفحص أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن تحديد مرتكب الواقعة (طالب- مقيم بمحافظة سوهاج).. وضبطه وبحوزته (جهاز حاسب آلى "لاب توب"- هاتف محمول "بفحصهما فنياً تبين وجود آثار ودلائل تؤكد ارتكابه للواقعة")، كما تبين قيامه بإرسال رسائل إلى العديد من الفنانين والمشاهير تضمنت عبارات إعجاب وطلب التواصل معهم.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بقصد لفت إنتباه الشاكية للتواصل معه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قالت الإعلامية ريهام سعيد، “إنها تلقت من خلال رسائل صفحتها الموثقة بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك"، رسائل تهددها بالقتل من شخص يدعى حسام، ويقول لها في نص الرسائل، أنا هقتلك يا ريهام، فقررت أن تتوجه إلى قسم الشرطة لتحرير محضر بنص الرسائل للبحث عن هذا الشخص الذي يهددها".

وأضافت الإعلامية ريهام سعيد، في تصريحات خاصة لموقع "الوفد"، أنها حررت محضرًا في قسم شرطة الشيخ زايد يحمل رقم ٢٣ أحوال بتاريخ ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣، وقالت فيه "انها تفاجأت برسايل تهديد من أكونت لا تعرفه، وعبارات سب وقذف، وأنها لا تتهم شخصًا معينًا بالتحريض على ذلك، وذلك لكونها شخصية عامة، وبحكم شغلها فى الإطار الاجتماعى بتتعامل وبتقابل ناس كتير فى موضوعات وتغطيات مختلفة".

أكدت"سعيد"، أنها على ثقة بأن رجال الأمن سوف يتوصلون لهذا الشخص، في أسرع وقت، مشيدة باهتمام قيادات مديرية أمن الجيزة، بالبلاغ وانهم طمأنوها على حياتها.

كنا قد نشرنا نسخة من الرسائل التي تلقتها الإعلامية ريهام سعيد، على صفحتها الشخصية الموثقة بموقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، من شخص يدعى حسام، ونشرت الإعلامية على صفحتها، "لقيت رسالة مبعوتالي بيقول لي هاقتلك يا ريهام لغاية ما أبلغ الشرطة لو اتقتلت هو ده اللي قتلني".

تلقت الإعلامية ريهام سعيد، رسائل نصية على هاتفها، وعلى صفحتها الشخصية الموثقة، بالتهديد بالقتل، من شخص تحمل صفحته اسم ”حسام..."، وجاء نص الرسائل "أنا هقتلك يا ريهام".

توجهت الإعلامية ريهام سعيد، بصحبة محمد الغرباوي رئيس تحرير برنامج “صبايا الخير”، اليوم إلى قسم شرطة أول الشيخ زايد، لتحرير محضر بالتهديدات، وسلمت المقدم أحمد عصام، رئيس مباحث القسم، صور رسائل التهديد، وصورة من الصفحة الشخصية على فيسبوك، للمتهم الذي أرسل لها هذه الرسائل.

وأخطر اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذي كلف فريقًا من رجال المباحث بالتعاون مع الجهات المختصة من مباحث الاتصالات والإنترنت، لتحديد هوية المتهم، وسرعة ضبطه.

وكانت الإعلامية ريهام سعيد، تعاقدت في الفترة الأخيرة مع قناة “هي” لتقديم موسم جديد من برنامج "هي وصبايا الخير".

في كمين سري.. سقوط ديلر الإسكندرية بـ175 طربة حشيش

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة طهطا بسوهاج) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم.. وبحوزته (175 طربة لمخدر الحشيش وزنت 21,250 كيلو جرام).

بمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,500,000جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية تضبط عاطل بـ خلطة حشيش اصطناعي في مطروح



رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح) بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار بمخدر البودر "الحشيش الاصطناعي "وترويجه على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة مطروح بمطروح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم.. وبحوزته (5 أكياس لمخدر البودر "الحشيش الاصطناعي" وزنت 5 كيلو جرام).

بمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (5,000,000 جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط أباطرة الكيف في 3 محافظات

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (المنوفية، الأقصر، الدقهلية) جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وأسفرت الحملات، عن ضبط (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا، وبحوزته (3,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الهيروين - كمية من الأقراص المخدرة - بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش – 2 خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - مبلغ مالي "متحصلات بيع المواد المخدرة").

وضبطت الأجهزة الأمنية، (عاطلين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة مركز شرطة القرنة)، وبحوزتهما (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 1,500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 2 فرد محلى وطلقتين)، وضبط (3 عاطلين – لهم معلومات جنائية)، وبحوزتهم (3 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية من مخدر الحشيش - كمية من مخدر الهيروين - فرد محلى وطلقتين – 2 سلاح أبيض "مطواة – سكين").

بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي.