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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أحمد أبو مسلم: الأهلي كان بإمكانه الفوز على مانشستر سيتي

فريق الأهلي
فريق الأهلي

أثار أحمد أبو مسلم نجم النادي الأهلي السابق جدلًا كبيرًا بشأن نهائي كأس العالم للأندية الذي أقيم مساء أول أمس الجمعة، وأسفر عن تتويج فريق مانشستر سيتي باللقب بعد فوزه الساحق على فلومينينسي البرازيلي برباعية نظيفة.

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وقال أحمد أبو مسلم في تصريحات تليفزيونية: " الأهلي فرط في فوزًا سهلًا أمام فلومينينسي البرازيلي بالدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، الإثنين الماضي، وأهدر لاعبوه العديد من الفرص السهلة".

الأهلي كان بإمكانه الفوز على مانشستر سيتي

وأضاف: " أؤكد أن الأحمر كان بإمكانه الفوز على مانشستر سيتي الإنجليزي حال تأهله إلى المباراة النهائية بدلًا من فلومينينسي، كما أن النسخة المنقضية من مونديال الأندية كانت الأسهل للقلعة الحمراء لحصد المركز الثاني ".

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