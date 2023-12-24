الأرصاد تكشف موعد تحسن حالة الطقس (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن الأيام الماضية شهدت انخفاضات في درجات الحرارة أقل من المعدل الطبيعي، مضيفة أن نشاط الرياح كان العامل المهم في الإحساس بقيم درجات الحرارة أقل.

وكشفت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، السبت، أن سرعات الرياح ستهدأ بدءا من، غدا الأحد، وستتحسن الأحوال الجوية وتستمر على مدار الأسبوع.

وأشارت إلى أن العاصفة التي ضربت بيروت هي نتيجة لمنخفض جوي أثر على المنطقة العربية، مؤكدة أنه لم يؤثر على مصر بشكل كبير فكانت الأمطار أقل، إذ سقطت أمطار متوسطة على الإسكندرية.

الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

وأوضحت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعا طفيفا بمعدل درجتين، حيث ستسجل العظمى غدا 22 درجة مئوية، وستشهد الأحوال الجوية طقسا دافئا في النهار.

وأكدت أن فترات الليل ستشهد انخفاضا في قيم درجات الحرارة وستكون ما بين 13 و14 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

وأضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن أغلب الشهور الثلاثة المقبلين سيكون هناك انخفاض في قيم درجات الحرارة، لافتة إلى أن المناطق الساحلية ستشهد أمطارا خفيفة إلى متوسطة لن تؤثر على الأنشطة اليومية.