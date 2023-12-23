خبراء يكتشفون طرق سهلة وفعالة لإنقاص الوزن

أكدت دراسة أننا نحرق المزيد من السعرات الحرارية في الطقس البارد، وهذا هو السبب في أن اللياقة البدنية في الهواء الطلق في فصل الشتاء أكثر فائدة من حيث مكافحة الوزن الزائد.

وفي هذا الصدد، أثبت باحثون من المملكة المتحدة مرة أخرى أن الشخص يحرق سعرات حرارية في الشتاء أكثر من الصيف عندما يتعلق الأمر بالأنشطة في الهواء الطلق.

والمهمة الرئيسية لجسمنا في الطقس البارد هي الحفاظ على درجة حرارة ثابتة، وفي البرد يضطر الجسم إلى حرق كمية إضافية من الدهون لإنتاج الطاقة التي نسخن بها أنفسنا، ومع ذلك، هناك بعض الميزات التي يدركها المدربون الشخصيون ذوو الخبرة، ومع مراعاة هذه الميزات يسمح لك بتحسين التدريب الشتوي.

من أجل الحفاظ على درجة حرارة مهمة للأعضاء الداخلية في البرد، يقلل الجسم من مستوى تدفق الدم، مما يحافظ على تركيز الدم أقرب إلى القلب والأعضاء الداخلية ولهذا السبب، تتباطأ نبضات القلب والتمثيل الغذائي، حيث يحاول الجسم توفير الطاقة والاحتفاظ بالحرارة. في هذه المرحلة نبدأ قشعريرة، لأننا نرتجف من البرد بسبب تقلص العضلات، الذي ينتج به الجسم كمية إضافية من الحرارة عن طريق حرق الطاقة المخزنة في الدهون.

وبمجرد أن نبدأ تدريبا شتويا مستقرا نسبيا، يحاول الجسم الإحماء عن طريق زيادة حرق الدهون مع تسارع نبضات القلب، تعود الدورة الدموية والحرارة إلى الذراعين والساقين ومناطق أخرى من الجسم، وهذا هو السبب في أن قشعريرة لم تعد مطلوبة، وبعد الوصول إلى هذه العلامة، نبدأ في حرق السعرات الحرارية كما نفعل في أي درجة حرارة، في الشتاء والصيف.

ولكن إذا احتجنا إلى حرق بعض السعرات الحرارية الإضافية، يكفي أن نمشي في الشارع، والمشي بوتيرة معتدلة وفي ملابس غير دافئة جدا يمنع القلب من طرقه بشدة لإنقاذنا من قشعريرة في الوقت نفسه، نلتزم بالنشاط الكافي لمواصلة حرق الدهون، ويعد المشي القصير والطويل في فصل الشتاء مثاليا لحرق طاقة إضافية.