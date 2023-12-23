هل تنتهي أزمة الكهرباء في مصر ؟ الحكومة تزف البشرى

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل جديدة بشأن أزمة انقطاع الكهرباء في مصر، كاشفا عن بعض قرارات الحكومة بشأن ملف قطع الكهرباء وموعد انتهاء تخفيف الأحمال خاصة مع انخفاض درجات الحرارة.

وأضاف الحمصاني، خلال تصريحات تلفزيونية، مساء اليوم السبت، أنه بالفعل تجرى الاَن دراسات بين الجهات المعنية بشأن تخفيف أحمال الكهرباء.

وتابع "بمجرد الانتهاء من المشاورات والدراسات في هذا الشأن وتكوين الرؤية المتكاملة عن الأمر، سيتم إعلان الإجراءات الجديدة خلال الفترة المقبلة".

ملف أسعار السلع

وكشف متحدث رئاسة الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يولي أهمية قصوى لملف ضبط أسعار السلع الأساسية، مشيرًا إلى اللجنة المُشكلة لمتابعة الأسعار.

وأوضح أن وزارة التموين اتخذت عددًا من الإجراءات لخفض سعر السكر الفترة الماضية، منها ضخ 245 ألف طن من السكر بالأسواق، وهو ما ساهم في خفض السكر.

وأشار الحمصاني إلى أن الفترة المقبلة ستشهد طرح محصول قصب السكر الجديد، ما يساهم في خفض سعر السكر تدريجيًا.