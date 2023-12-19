الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

السيطرة على حريق محدود في مصنع أدوية بيطرية بالشرقية

بوابة الوفد الإلكترونية

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، على النيران التي نشبت في مصنع أدوية بيطرية بطريق بلبيس العاشر من رمضان.

والبداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغا بنشوب حريق محدود داخل مصنع أدوية بيطرية كائن بطريق بلبيس العاشر من رمضان.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإطفاء والتي تمكنت من السيطرة على الحريق ، وبالفحص تبين النيران كانت قد نشبت في كومة مخلفات في جزء من المصنع المتوقف عن العمل خلال الفترة الماضية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق في أسباب الحريق.

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