السيطرة على حريق محدود في مصنع أدوية بيطرية بالشرقية

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، على النيران التي نشبت في مصنع أدوية بيطرية بطريق بلبيس العاشر من رمضان.

والبداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغا بنشوب حريق محدود داخل مصنع أدوية بيطرية كائن بطريق بلبيس العاشر من رمضان.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإطفاء والتي تمكنت من السيطرة على الحريق ، وبالفحص تبين النيران كانت قد نشبت في كومة مخلفات في جزء من المصنع المتوقف عن العمل خلال الفترة الماضية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق في أسباب الحريق.