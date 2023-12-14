6 أدوية “مغشوشة” في السوق.. وهيئة الدواء تحذر

حذرت هيئة الدواء المصرية من 6 أدوية مغشوشة موجودة في السوق الدوائية، وأيضًا من عبوات مغشوشة من دواء polyvinylpyrrolidon.

وأضافت الهيئة، أنه يمكن التفرقة بين العبوات الأصلية والمغشوشة من خلال تاريخ الإنتاج المدون على العبوة لا يخص التشغيلة طبقا لما ورد من الشركةو رقم التشغيلة المدون على العبوة خاطئ وهو 5220075

المستحرض الحيوي يستخدم كمطهر عام وقاتل للجراثيم واسع النطاق، ومعالجة الالتهابات الموضعية التي تصيب الجروح والحروق والعمليات الجراحية.

مستحضر لعلاج ضعف العضلات كما حذرت من العبوات المقلدة من المستحضر الحيوي L-Carnitine syrup، ويمكن التفرقة بين العبوات الأاصلية والتقليدية من خلال تاريج الانتاج المذكور على البطاقة الداخلية ويوجد لوجو ميباكو أسفل الملصق، ولكن فى العبوات المقلدة لا يوجد لوجو ميباكو أسفل الملصق وتاريج الأنتاج المذكور لا يوجد.وفي العبوات الأصلية غطاء الزجاجة مطبوع عليه لوجو الشركة باللون الزيتي، لكن في العبوات المقلدة الأخضر الفاتح لون الغطاء.

وأضافت هيئة الدواء أن هذا المستحضر الحيوي يستخدم كمكمل غذائي وعلاج بعض حالات العقم عند الرجال، وعلاج ضعف العضلات وعلاج مساعد لمرضي غسيل الكلي.وحذرت هيئة الدواء من المستحضر الحيوي Cialis، وﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﺸﻐﻴﻼت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت.

