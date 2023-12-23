حصاد 2023.. الحكومة تضرب بيد من حديد.. أشهر قضايا القبض على الفاسدين آخرهم مستشار وزير التموين

شهدت أسعار السلع الأساسية في السوق المصري خلال عام 2023 إرتفاع غير مسبوق نتيجة إرتفاع الدولار بسبب تداعيات الازمات الاقتصادية العالمية التي يشهدها الوضع الدولي الراهن، وأيضًا نتيجة الصراعات منها الصراع الروسي الأوكراني، والصراع الإسرائيلي الفلسطيني والتي جميعها لعبت دورًا في حدوث أزمات متتالية.

ومن أبرز السلع الاستراتيجية التي شهدت إرتفاعًا غير مسبوق هي السكر والبصل والأرز، وغيرها.

ومن هنا، جاءت جهود الدولة المصرية لمواجهة محتكري السلع، والحفاظ على تسعيرة محددة لها لاحتواء أزمة الارتفاعات المتتالية نتيجة الأزمات العالمية.

وعلى الرغم من جهود الدولة لمواجهة إرتفاع الاسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين، يأتي بعض التجار المحتكرين ببيعها في الأسواق بأسعار أكثر من التسعيرة المخصصة لها، وسرعان ما تقوم الدولة بكشف فسادهم والضرب بيد من حديد لمواجهتهم.

وخلال الايام القليلة الماضية، قامت الحكومة بضبط العديد من محتكري السلع وكان أشهرها قضية فساد مستشار وزير التموين الذي قُبض عليها مؤخرًا.

وقد تم القبض على مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع و8 آخرين من مسؤولي الشركات الخاصة، بتهمة تكوين تشكيل شبكة فساد وارتكاب جرائم حجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار والاستيلاء على المال العام.

كما قامت الرقابة الادارية ووزارة التموين بضبط مخالفات عديدة بأحد مصانع التعبئة بإحدى المحافظات، شملت بيع حوالي 900 طن سكر مخصصة من الدولة بأسعار تزيد عن القيمة المحددة، والتلاعب في وزن العبوات وعدم طبع السعر لكمية نحو 5 أطنان، وقد تمت مصادرة الكميات، ويتم استكمال الإجراءات القانونية.

كما تمكنت وزارة الزراعة بضبط الآلآف من الأطنان من البصل في كافة المحافظات وإلقاء القبض على المحتكرين، والتحفظ على المضبوطات، وتحرير محاضر بالوقائع.

وتمكنت أيضًا الاجهزة الرقابية التابعة لوزارة التموين بضبط محتكري السكر في كافة المحافظات وتحرير محاضر بالواقعة، وتم تسليم ما يقرب من 590 طن من السكر وسلع أخرى لمديرية التموين لبيعها للمواطنين بالسلع المقررة.