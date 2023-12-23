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السبت 23 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس جزر القمر يهنىء السيسي لإعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة

بوابة الوفد الإلكترونية

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من السيد غزالي عثماني رئيس جزر القمر الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، توجه خلاله بالتهنئة للرئيس على إعادة انتخاب سيادته لولاية رئاسية جديدة، مؤكداً اعتزاز جزر القمر بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين.

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ومن جانبه ثمّن الرئيس الاتصال من أخيه رئيس جزر القمر، مؤكداً حرص مصر على استمرار وتطوير مسيرة التعاون بين البلدين الشقيقين، والتشاور  والتنسيق المستمر بينهما لما يحقق مصالح الدولتين والقارة الأفريقية.

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