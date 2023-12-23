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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شاهد.. هدف محمد صلاح المميز أمام آرسنال في القمة النارية (فيديو)

صلاح يهز شباك آرسنال
صلاح يهز شباك آرسنال

سجل محمد صلاح هدف التعادل لفريقه ليفربول في شباك آرسنال، في المباراة التي تُلعب خلال الوقت الراهن، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

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جاء هدف الفرعون المصري صلاح في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول من المباراة، حيث نجح في استلام الكرة بشكل مميز، ليتخطى مدافع الجانرز ويصوب الكرة في شباك آرسنال، لتصبح النتيجة 1/1.

وكان آرسنال قد أحرز هدذ التقدم في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول عن طريق اللاعب جابرييل دوس سانتوس.

وكان آرسنال قد بدأ المباراة بالتشكيل الآتي:

حارس المرمى: رايا.                                                                          

الدفاع: وايت، ساليبا، جابرييل، زينشينكو.

الوسط: رايس، هافيرتز، أوديجارد.

خط الهجوم: ساكا، مارتينيلي، جيسوس

بينما بدأ يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول المباراة بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: كوستاس تسيميكاس، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، ترينت ألكسندر أرنولد.

في الوسط: دومينيك سوبوسلاي، واتارو إندو، كورتيس جونز.

الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، لويس دياز.

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