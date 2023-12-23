حجازي يغيب عن تشكيل اتحاد جدة الأساسي أمام الرائد في الدوري السعودي

كشف المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لفريق اتحاد جدة، تشكيل العميد، أمام الرائد، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة.





يتخلف النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله، وحسن كادش، عن المباراة أمام الرائد بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.



جاء تشكيل الاتحاد أمام الرائد على النحو التالي:



في حراسة المرمي: عبد الله المعيوف.

في خط الدفاع: أحمد بامسعود، مدالله العليان وسلطان الفرحان.

في خط الوسط: فابيينهو، نجولو كانتي، فيصل الغامدي، إيجور كورنادو ومروان الصحفي.

في خط الهجوم: رومارينيو وكريم بنزيما.

ويحتل اتحاد جدة المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 28 نقطة ، فيما يأتي فريق الرائد في المركز السابع عشر برصيد 13 نقطة.

