فرص عمل خالية بالإسكندرية والدقهلية.. شروط وتفاصيل

أعلنت مديرية العمل فى محافظة الإسكندرية عن توفير 150 وظيفة في مصنعين بمدينة برج العرب، برواتب مميزة فضلا عن العديد من المزايا.

وتتراوح مرتبات فرص عمل محافظة الإسكندرية بين 3000 إلى 3400 جنيه حسب ما كشفته مديرية العمل بالإسكندرية .

100 فرصة عمل في الإسكندرية

وطرحت مديرية العمل 100 فرصة عمل عبر مصنع الإسكندرية للكيماويات والمنظفات بمنطقة برج العرب غرب الإسكندرية، وتحمل الرقم التأميني «1816109».

تطلب الشركة 100 عامل إنتاج، بشرط واحد فقط، أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل متوسط، على أن يكون التقديم لمن هم في سن 18 إلى 45 سنة، و الراتب 3400 جنيه.

50 فرصة عمل في الإسكندرية

وأعلنت عن توافر 50 وظيفة في مصنع البحر المتوسط للغزل والنسيج بلوك 7 في المنطقة الصناعية بمنطقة برج العرب غرب الإسكندرية، وتحمل الرقم التأميني «2111117»، حيث تطلب الشركة 50 عامل إنتاج، وفق شروط منها خبرة 3 سنوات، ومؤهل متوسط، السن من 18 إلى 35 سنة، على أن يكون الراتب 3000 جنيه.

فرص عمل محافظة الدقهلية

و أعلنت مديرية العمل في محافظة الدقهلية، عن حاجتها لموظفين في عدد من الشركات بالمحافظة التي توفر فرص عمل للشباب في القطاع الخاص .

وتتوافر فرص عمل محافظة الدقهلية بتقسيم 6 أكتوبر- مدينة المنصورة- محافظة الدقهلية حيث تتوافر وظائف عدد 10 محصلين، 15 مندوب مبيعات، 10 سائقين درجة أولى وثانية حيث يشترط الحصول عمؤهل عال - متوسط برواتب 3500 - 4500.