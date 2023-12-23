توقعات برج العقرب 2024| عام المصادفات الصادمة واختيار البدائل

برج العقرب، يعد من الأبراج المائية مثل الحوت السرطان، ويبدأ من 23 أكتوبر حتى 21 نوفمبر، ووفقًا لخبيرة الأبراج ماجي فرح، يعد عام 2024 عام المصادفات الصادمة والتوقعات الإيجابية والتحديات الواعدة التي يحتاج أصحاب هذا البرج إلى التحلي بالصبر والمواجهة والتصرف السليم ومضاعفة الجهود.

برج العقرب

توقعات برج العقرب على الصعيد المهني والمالي

2024 هو عام الظروف الجيدة لمواليد برج العقرب، وتحقيق الأرباح التي ستأتيك عن طريق الصدفة والعائدات المالية الغير متوقعة والدعم المعنوي من قبل أفراد العائلة، فهذا العام سيحدث العديد من التغيرات والمفاجآت ولكن احذر لن تكون خالية من المصاعب والتعقيدات.

مع بداية فصل الربيع ستبدأ الأمني في التحقيق، وفي فصل الصيف ستعمل جاهدًا ن أجل إتمام عملك إتقان، وفي شهري نوفمبر وديسمبر ستواجة بعض التحديات التي ستحتاج إلى الشجاعة، وهذه التجارب ستعلمك الكثير وتنقلك إلى موقع آخر فترى الحياة من منظار جديد.

برج العقرب

مع حلول شهر مايو، ستتاح لك فرصة عمل جديد سترفع من شأنك وستحصل على ترقية في عملك رغم تحديات في بداية السنة التي تفرض عليك مضاعفة الجهود لمواجهتها، وقد تستثمر في العقارات والأراضي والأسهم وتكون هذه الاستثمارات واعدة في النصف الأول في السنة، ستحقق نجاجًا في مجالات عديدة مثل الإتصالات والإعلانات والبيع والتجارة، ويمكن أن تواجة مشكلة تتعلق بإرث أو بقسمة أملاك مع العائلة تكون الاهتمامات العائلية هامة جدًا وربما تضع حدًا لبعض العلاقات القديمة والذكريات التي تقلقك.

توقعات برج العقرب على الصعيد العاطفي

إذا كنت أعزب، فقد يطرق الحب بابك بطريقة غير متوقعة، كما أن بعض مواليد العقرب يستعيدون علاقة قديمة، يمكن أن تقع في حب أحد مواليد برج الجدي، كما سيلعب أحد مواليد الدلو دورًا في بعض خياراتك، وسيرتاح قلبك لأحد مواليد السرطان، وهناك صفات ستعجبك وتشبهك في أحد مواليد الميزان، وهناك خلاف بين مواليد الأسد والثور بعد قصة حب.

برج العقرب

توقعات برج العقرب على الصعيد الصحي

يمكن أن يمر بعض مواليد برج القرب بوعكة صحية ولكن في المجل الصحة ستكون جيدة، ولكن حافظ على صحتك جيدًا في شهر أكتوبر ويجب أن تعتني بجهازك الهضمي والعظام وضرورة ممارسة الرياضة كذلك يبرز اهتمام لك بمشاكل الرأس والوجه.