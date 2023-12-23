أنشيلوتي يعطل مخطط توني كروس

طلب المدير الفني الإيطالي لريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، من نجم الفريق الألماني توني كروس تأجيل اعتزاله لمدة سنة إضافية.

ويحافظ النجم الألماني، على لياقته البدنية بشكل جيد في العامين الأخيرين، حيث لم يتعرض لأي إصابة منذ اعتزاله اللعب الدولي.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية في تقريرها، أن المدرب الإيطالي يشجع كروس دائمًا على الاستمرار في الملاعب بسبب مستواه الممتاز، كما أنه من المحتمل أن يقوم النادي بتجديد عقده حتى عام 2025، وزملاءه في الفريق يعبّرون عن دهشتهم، وقد طلب أنشيلوتي منه تأجيل فكرة الاعتزال لعام آخر على الأقل.

توني كروس وانشيلوتي

وأشار إلى أن العلاقة بين كروس وإدارة النادي مثالية، ووجود اللاعب يُعد ركن أساسي في خطط المدرب لـ هذا الموسم.

وفي المقابل لن يتسرع الألماني، فيما يتعلق بمستقبله وسيقوم بدراسة الموقف يوماً بعد يوم، والنادي أيضاً ليس في عجلة من أمره، ولكن إذا استمرت الأمور على ما هي عليه، فإن الشعور السائد في النادي هو أن توني كروس سيستمر لموسم آخر داخل سانتياجو برنابيو.

وتؤكد الأرقام قدرة استمرارية توني في المستقبل، حيث لعب 21 مباراة من أصل 23 للفريق، حقق خلالها 5 تمريرات حاسمة وسجل هدفًا في مرمى أتلتيكو مدريد في ملعب ميتروبوليتانو.

توني كروس

في صيف عام 2014، انتقل كروس إلى ريال مدريد مقابل 25 مليون يورو فقط، بعد أن نجح النادي في المفاوضات للحصول على توقيعه من بايرن ميونخ، لم يتمكن النادي الألماني من الاحتفاظ به بسبب تبقي عام واحد فقط في عقده.

وفي فترة تواجد صاحب الـ 34 عامًا مع المرينجي، لعب 438 مباراة، تمكن من تسجيل 28 هدفًا وقدم 96 تمريرة حاسمة.

وتأتي هذه التقارير في وقت يشهد جدلًا مستمرًا، حول إمكانية تراجع كروس عن قراره بالاعتزال الدولي، وذلك من أجل المشاركة مع منتخب ألمانيا في بطولة يورو 2024، خلال فصل الصيف المقبل على الأراضي الألمانية.

توني كروس

شارك مع المنتخب الألماني الأول، منذ عام 2010 وحتى عام 2021، حيث لعب 106 مباراة، سجل خلالها 17 هدفا وصنع 19 هدفا.