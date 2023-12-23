باحث يكشف تطورات الأحداث في الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا

تحدث الدكتور رامي القليوبي، الباحث السياسي، عن آخر تطورات الأحداث في الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

وقال “القليوبي” خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إن الحرب المفتوحة بين روسيا وأوكرانيا قد طال أمدها، وهي تقترب الآن من نهاية عامها الثاني، لافتا إلى أنه خلال عام مضي قد طرأ تغيرات كثيرة علي المشهد بين روسيا وأوكرانيا في المجالين الميداني والدولي.

وأشار إلى أنه في الشهر الماضي قد كان هناك تكافؤ على الأرض بين روسيا وأوكرانيا، لافتا إلى أن الرهان الرئيسي لروسيا في الأزمة مع أوكرانيا يتمثل في الانتظار لأول فترة.

وفي سياق آخر، أعلن قائد القوات الجوية الأوكرانية ميكولا أوليشوك، أمس الجمعة، أن قوات الدفاع أسقطت ثلاث طائرات روسية من طراز سو-34 في منطقة العمليات الجنوبية.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، نقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن أوليشوك قوله :" خلال الساعات الماضية، شن الروس هجمات بطائرات دون طيار ونجحنا في اسقطا ثلاث طائرات من طراز سو-34 في جنوب البلاد."

وأضاف القائد معلقا على الأداء الناجح لوحدات الدفاع الجوي الأوكرانية: "حسنا، هذا هو ردنا".

وكما ذكرت الوكالة في وقت سابق أن الدفاع الأوكرانية أسقطت 24 من أصل 28 طائرة بدون طيار انتحارية أطلقتها روسيا على أوكرانيا ليلة الجمعة.