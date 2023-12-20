الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

روسيا تندد بـ "ازدواجية المعايير" الغربية فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني

الحرب علي غزة
الحرب علي غزة

 

قال كونستانتين جافريلوف رئيس الوفد الروسي إلى محادثات فيينا بشأن الأمن العسكري والحد من الأسلحة اليوم الأربعاء إن الغرب ينتهج سياسة قائمة على ازدواجية المعايير فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني .. مشددا على أن الغرب تجاهل مبادرة لدعوة الجانب الفلسطيني للمشاركة في اجتماع منتدى التعاون الأمني ​​التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

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وأضاف جافريلوف ، في مقابلة مع وكالة أنباء تاس الروسية ، : "عندما بلغت التوترات في الشرق الأوسط ذروتها، دعت الدول الغربية ممثل إسرائيل لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لتقديم مراجعة للوضع في منطقة الصراع ، وردا على ذلك، طرحنا موقفنا المبدئي، وشددنا على أن جميع الأطراف المعنية في هذا الشأن لها الحق في التعبير عن تقييمها للتطورات الراهنة.

 

ووفقاً للدبلوماسي الروسي، فإن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تجاهلت المبادرة تماما واكتفت بـ "الصمت"، وهو ما اعتبره جافريلوف بمثابة تأكيد على سياسة الغرب المنافقة القائمة على المعايير المزدوجة فيما يتعلق بالوضع في فلسطين.

 

 

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