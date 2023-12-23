تنظيم يوم للتوظيف في كلية الألسن جامعة عين شمس

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن جامعة عين شمس يوم التوظيف للكلية، بمشاركة 13 شركة عالمية ومحلية، وبالتعاون مع مركز التوظيف بالجامعة ورابطة الخريجين بالجامعة.

وافتتحت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن جامعة عين شمس، فعاليات يوم التوظيف للكلية، بحضور الدكتورة يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ناصر عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

تطبيق الجودة الشاملة في كلية الألسن

وأوضحت عميد كلية الألسن جامعة عين شمس أن اليوم يأتي إيمانا من الكلية بتطبيق مفهوم الجودة الشاملة من خلال تقديم كوادر متميزة لتلبية احتياجات سوق العمل على المستويين المحلي والدولي، وإسهام من قطاع شئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة و وحدة متابعة الخريجين في تعزيز التواصل مع خريجي كلية الألسن لتطوير الخطط الأكاديمية والبحثية والتدريبية للكلية بما يحقق تنمية مهارات الطلاب والخريجين وتوجيههم لفرص التدريب والعمل المتاحة.

ولفتت إلى أن يوم التوظيف هذا العام يضم شركات في مجالات متنوعة من بينها الترجمة والتعريب والنشر والنشر الإلكتروني والسياحة والتدريس، وبعض الشركات المتخصصة في أعمال الموارد البشرية والتوظيف.

وأوضحت الدكتورة يمنى صفوت، وكيل كلية الألسن لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الهدف الأساسي من هذا اليوم هو تهيئة الطلاب لسوق العمل وتذليل الصعوبات التي تواجههم في التوظيف حيث تحرص الكلية على بناء شراكات متعددة لتبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة لتنمية مهارات الطلاب وإعدادهم للحياة العملية.

وخلال الاجتماع مع ممثلي الشركات ضمن فعاليات يوم التوظيف، تناولت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، الحديث مع ممثلي الشركات حول جاهزية طلاب الألسن للخوض قي سوق العمل.

جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هند اسعد مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية، والدكتور أحمد عبد العزيز مدير مركز التوظيف بالجامعة.



وأشارت إلى أهمية مقترحاتهم لتطوير العملية التعليمية و المناهج الدراسية بهدف رفع القدرات التنافسية لطلاب الألسن لمواجهة تحديات سوق العمل.

ومن جهة أخرى، تم استطلاع آراء أرباب الأعمال في مواصفات الخريج والمهارات المطلوبة للتوظيف لسد الفجوة بين الكلية وسوق العمل.

وانتهى اجتماع كلية الألسن بجامعة عين شمس بتكريم ممثلي الشركات لإسهاماتهم.