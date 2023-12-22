بدء اختبارات منتصف العام بكلية الآداب جامعة عين شمس غدًا

تبدأ اختبارات منتصف العام الدراسي 2023-2024 بكلية الآداب جامعة عين شمس، غدًا السبت، وتستمر حتى الخميس 18 يناير 2024.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة حنان كامل متولى عميدة كلية الآداب، وإشراف الدكتور محمد إبراهيم حسن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

استعدادات كلية الآداب جامعة عين شمس للامتحانات

جدير بالذكر أن كلية الآداب جامعة عين شمس على أكمل استعدادها لبدء الاختبارات في كل المواد بجميع الفرق والمستويات الدراسية، وتكون الامتحانات على ٤ فترات تبدأ من التاسعة صباحا حتى الرابعة والنصف عصرا ومدة اللجنة الواحدة ساعة ونصف ويفصل بين اللجنة والأخرى نصف ساعة للتنظيف وتنظيم دخول وخروج الطلاب، ويؤدى الاختبارات ما يقرب من ٢٢ ألف طالب .

وتم إعلان الجداول على الموقع الإلكترونى والصفحة الرسمية لكلية الآداب جامعة عين شمس ، بالإضافة إلى إعلان الطلاب يوميا بأماكن لجانهم من خلال الصفحة الرسمية للكلية.

يذكر أن كلية الآداب جامعة عين شمس انتهت من إجراء الاختبارات الإلكترونية لمادة الحاسب الآلى على مستوى برامج كلية الآداب للمستوى الأول ببرامج الساعات المعتمدة وذلك بمعامل الاختبارات الإلكترونية المركزية بجامعة عين شمس الكائنة بكلية الألسن والتى استمرت من ١٧ حتى ١٩ ديسمبر، بالتعاون مع إدارة تطوير التعليم بالجامعة، برئاسة الدكتورة منى عبد العال ، وتنفيذ الدكتور السيد عبد الله مدير وحدة القياس والتقويم بكلية الآداب.

كما أدى طلاب النظام القديم وطلاب اللجان الخاصة وطلاب مركز الابصار الامتحان بمقر كلية الآداب في المعامل المخصصة لهم، يوم الخميس 21 ديسمبر الجارى.

تتميز خدمة الاختبارات الإلكترونية بحصول الطالب على نتيجة الاختبار فور الفراغ من تسجيل الإجابة، كما تتيح للطلاب معرفة الإجابة النموذجية المفترضة .

يذكر أن الكلية تشهد طفرة كبيرة في تطوير وتجديد البنية التحتية بما يخدم العملية التعليمية، ومن أهم معالم التجدبد إنشاء شبكة انترنت "واى فاى " مجانية للطلاب تمكن للطالب استخدام الانترنت على هاتفه فى أرجاء الكلية كأحد صور التحول الرقمى ، بما يعود بالنفع المنشود على جميع الطلاب.

كما تم الاستعداد للاختبارات أيضا من خلال تواجد فريق المركز الطبى والتأكد من توافر أدوات وأدوية الطوارئ الإسعافات الأولية.