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الجمعة 22 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

افتتاح المعرض الخيري السنوي للملابس في جامعة عين شمس

افتتاح المعرض الخيري
افتتاح المعرض الخيري

نظمت كلية الآداب في جامعة عين شمس ممثلة في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع أندية "ليونز" برئاسة هالة القاضي، وتنسيق إدارة رعاية الشباب بالكلية المعرض الخيري للملابس الشتوية. 

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جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة حنان كامل متولي عميدة كلية الآداب، وإشراف الدكتورة حنان سالم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 

إقبال كبير على معرض جامعة عين شمس 

أشادت عميدة كلية الآداب في جامعة عين شمس بالمعرض والذى شهد إقبالا كبير من جانب الطلاب والعاملين سواء من داخل الكلية أو خارجها، كما أثنت على التنظيم الجيد للمعرض من جانب قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 

وأكدت عميدة كلية الآداب في جامعة عين شمس تشجيعها المستمر لكافة الفعاليات التي تساهم في تقديم المساعدات الإنسانية والخيرية لغير القادرين من الطلاب.

و أوضحت الدكتورة حنان سالم وكيلة كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن المعروضات تضمنت ملابس، وأحذية، وشنط، إكسسوارات من أجود الماركات المصرية والعالمية تناسب موسم الشتاء بهدف تحقيق الدعم والتكافل الإجتماعي، وأشادت بالمشاركة الفعاله لأندية "ليونز"بالمعرض بالتعاون مع مؤسسة "تكية الخير" للأعمال الخيرية المشهرة. 

وأشارت إلى أن المعرض استمر من العاشره صباحا حتى الساعة الخامسة مساءا واشتمل على ما يزيد عن  ١٠٠٠٠ قطعة مختلفة المقاسات والموديلات بأسعار رمزية، لافتة إلى أن دخل المعرض قد خصص لصالح الطلاب الغير قادرين على دفع المصروفات الدراسية.

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