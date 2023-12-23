محافظ القليوبية: إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بسرياقوس في الخانكة

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أن المحافظة ترصد جميع المخالفات والتعديات على الأرض الزراعية بشكل فوري وسيتم إزالتها بالتنسيق مع قوات أمن المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، لتكون رسالة ردع لكل من تسول له نفسه التعدي على الأراضي الزراعية، ولن تسمح المحافظة بأي تعديات أو تبوير عليها، وازالة اى تعديات او اشغالات

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التي شنتها المحافظة اليوم بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية ومجلس مدينة الخانكة بقرية سرياقوس بمركز ومدينة الخانكة وأسفرت الحملة عن إزالة عدد 7 حالات تعدي على مساحة 4000 م2 ، شملت منازل عبارة عن هياكل خرسانية و هناجر خرسانية وحديدية مقامة على الأرض الزراعية كمخازن، حيث تمت الإزالة بشكل كلي بإستخدام معدات الوحدة المحلية وبحضور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ومجدي نجاح رئيس مركز ومدينة الخانكة.

وأكد المحافظ، أن الحملات تمكنت اعتبارا من الثلاثاء الموافق 31 اكتوبر وحتى اليوم السبت 23 ديسمبر 2023 من إزالة عدد (1728) حالة اراضي زراعية بمساحة (98فدان و7 قيراط و17 سهم) ، وعدد مخالفات بناء (666 حالة بناء مخالف مسلحات على مساحة 82297م٢) وتم تحرير 875 محضر مخالفة مبانى وزراعة للمخالفين

ولفت إلى أن المحافظة مستمرة في إزالة جميع التعديات، حتى تكون رسالة ردع عامة لكل المخالفين، مشيرا أنه سيتم زيادة المعدات المستخدمة في الإزالات لإزالة أكبر قدر من المخالفات ،مشيرا إلى أن تلك المخلفات تم رصدها من قبل وحدة المتغيرات المكانية، وذلك على مدار الفترة الماضية والتي تقوم برصد أي متغير على الأرض بشكل فوري لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مرتكبي المخالفة لمنع البناء العشوائي والتعدي على الأرض الزراعية والبناء بدون ترخيص.

وشددَّ "محافظ القليوبية" على السادة رؤساء المراكز والمُدن والأحياء بالإستمرار في تنفيذ قرارات الإزالة بالكامل وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المُخالفين لفرض هيبة الدولة، فضلاً عن إستمرار المرور الميداني لرصد أي مُخالفات في المهد وإزالتها فوراً، مُشيراً إلى ضرورة وأهمية التنسيق مع الأجهزة الأمنية والمعنية بهذا الملف والإستمرار في تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المُخالف، ورصد أي تعديات أو مُخالفات في المهد، وإتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المُخالفين وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المُخالفين والمتعديين، مُجدداً التشديد على المرور الميداني المُستمر على مدار اليوم خاصة في الأوقات المُتأخرة من اليوم وأيام الأجازات والعُطلات الرسمية.