منتخب ألمانيا يواجه أوكرانيا اليوم وديًا استعدادا ليورو 2024

يستعد منتخب ألمانيا لمواجهة ودية قوية مساء اليوم الإثنين، وذلك حين يصطدم مع نظيره منتخب أوكرانيا على أرضية ملعب ماكس مورلوك في ألمانيا.



موعد مباراه ألمانيا وأوكرانيا

من المقرر ان تقام مباراة ألمانيا ضد اكرانيا مساء اليوم الاثنين في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وأوكرانيا الودية

أعلنت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حصولها على حقوق بث مباراة ألمانيا وأوكرانيا الودية، لتتم إذاعة اللقاء في المنطقة العربية فقط وحصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2 المشفرة.

ويسعي منتخب ألمانيا للتحضير لمنافسات يورو 2024 التي ستنطلق 14 يونيو الجاري، حيث من المقرر ان يفتتح مشواره فى أمم أوروبا بمواجهة نظيره الأسكتلندي في 14 يونيو، ضمن منافسات المجموعة الأولى في مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، التي تضم منتخبي سويسرا والمجر.

كما من المنتظر أن يخوض منتخب ألمانيا مباراته التحضيرية الأخيرة مع منتخب اليونان.

على الجانب الآخر تأهل المنتخب الأوكراني إلى البطولة الأوروبية رغم الظروف الصعبة التي يعيشها بسبب الحرب، وسيشارك في المجموعة الخامسة مع منتخبات بلجيكا وسلوفاكيا ورومانيا.