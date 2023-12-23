كواليس الزمالك في 100عقبة: مفاجأة بشأن زيزو وحقيقة عودة كارتيرون وخطة الأبيض خلال التوقف

كواليس الزمالك في 100 عقبة

يكشف "كواليس الزمالك في 100 عقبة" آخر كواليس في القلعة البيضاء، وما يدور داخل النادي والعديد من الملفات على رأسها كيف سيستغل الأبيض فترة التوقف الطويلة، وملف المدير الفني الأجنبي.



بالإضافة إلى ذلك آخر تطورات أزمة القيد، وإلى أين وصلت المفاوضات مع سبورتنج لشبونة بشأن طريقة دفع الغرامة في محاولة إلى تقسيطها على دفعتين.





كما يكشف برنامج "كواليس الزمالك في 100 عقبة"، حقيقة أقتراب كارتيرون من العودة للأبيض في ولاية ثالثة، واللاعبين الأقرب للإنضمام للقلعة البيضاء بعدما ترددت أنباء عن اقتراب أوفة لاعب إنبي وشيكا لاعب الإنتاج الحربي، ومحمد شحاتة لاعب الطلائع من الانتقال للزمالك.



كما يكشف برنامج "كواليس الزمالك في 100 عقبة" موقف مجلس إدارة الزمالك من بيع أحمد سيد زيزو بعدما ترددت أنباء بشأن

وصول عرض يصل قيمته إلى 11 مليون دولار.



كما فجر البرنامج الذي يقدمه الناقد الرياضي الكبير مصطفى جويلي، ومحمد معتز، مفاجأة بشأن زيزو ونيته سواء بالاستمرار مع الأبيض أو الرحيل، كما تحدث عن اللاعب الأقرب للتجديد مع القلعة البيضاء.



