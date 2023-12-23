الزمالك أكثر الأندية المستفيدة من توقف الدوري.. 4 ملفات على الطاولة

قد يعترض البعض على التوقف الكبير لمسابقة الدوري المصري التي تشهدها الأيام القادمة بسبب مشاركة منتخبنا الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي ستنطلق مطلع يناير القادم في كوت ديفوار، ولكن هناك بعض الأندية التي تجد هذه الفرصة بمثابة "القشة" التي تتعلق بها لإنقاذ ما يمكن في الموسم الجاري.

حيث أن هناك بعض الأندية التي تسعي لترتيب أوراقها، واستعادة توازنها عقب خوض 9 جولات من الدوري المصري، ويأتي علي رأسها فريق الزمالك المتخبط في المسابقة، والتي قد تكون فرصته الذهبية للانتفاضة مرة أخرى.

وذكرت رابطة الأندية المصرية، في بيان لها، أنها قررت الموافقة على طلب روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر، عدم إقامة مباريات يوم الثاني من يناير المقبل في بطولة الدوري؛ لمنح اللاعبين أكبر قدر من الراحة قبل بداية معسكر المنتخب الأول، للإعداد لـ«بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024» بساحل العاج.

كيف يتصدر الزمالك ترتيب الأندية المستفيدة من توقف الدوري

يأتي على رأس الأندية التي سيكون التوقف المحلي بمثابة "قشة" تتعلق بها لإنقاذ التخبط الحالي للفريق، حيث إن أمامه فترة تصل لـ 60 يومًا للملمة أوراقه من جديد وغلق أبواب الأزمات التي تقف أمام أبوابه.

1- أزمة المدرب الأجنبي..

مجلس إدارة نادي الزمالك لديه فرصة ذهبية للتعاقد مع مدير فني أجنبي في منتصف الدوري الأول للموسم الحالي، إذ إن أمامه ما يقرب من شهرين لن يخوض فيهم أية مباراة رسمية.

وتطالب الجماهير بضرورة استغلال هذه الفترة للتعاقد مع مدير فني أجنبي يستطيع خلال تلك الفترة التعرف على اللاعبين وخوض مواجهات ودية ومعسكرات قبل استئناف الدوري مرة أخرى.

2- أزمة الصفقات وتدعيم الفريق

الزمالك لديه فرصة أيضًا خلال فترة التوقف التي تصل لشهرين، في اختيار صفقاته على تمهل في الميركاتو الشتوي القادم، ودمجها في الفريق خلال المعسكر الذي سيقام في الإمارات، وذلك في حال فتح القيد.

حيث يعاني الزمالك من ندرة اللاعبين ذو الجودة العالية والأجانب أصحاب القدرات الفنية العالية منذ فترة طويلة نظرًا لعقوبة القيد الموقعة عليه والتي لم يتمكن على إثرها من إبرام صفقات في الميركاتو الصيفي الأخير.

وتضع جماهير الزمالك ’مالها في المجلس الحالي في تعويض كوكبة النجوم التي رحلت في السنوات الأخيرة دون تعويض لها، للعودة مرة أخرى لمنصات التتويج، خاصة أن الفريق ينافس على أكثر من لقب هذا الموسم وأبرزها بطولة كأس الكونفدرالية التي حسم تأهله فيها لربع النهائي.

3- أزمة اللاعبين المتمردين

من المفترض أن يستغل المجلس فترة التوقف الجارية وينهي ملف أزمة الثلاثي "المتمرد"، وعلى رأسهم أحمد فتوح إما بإعلان موقفه النهائي بعرضه للبيع والبحث عن بديل أو تسويقه في الانتقالات الشتوية، أو التوصل لحل وتجديد تعاقده مع الفريق ليخوض فترة التوقف ويبدأ الدوري كما شيء لم يكن.

4- عودة اللاعبين المصابيين

من أهم الملفات التي ستعود على فريق الزمالك بالنفع خلال فترة التوقف الدولي، هي عودة اللاعبين المصابين خلال تلك الفترة، وهم أسلحة الزمالك التي سيتسلح بها بعد استئناف الدوري.

حيث من المنتظر أن يستعيد الزمالك لجهود أهم 3 لاعبين في الفريق، وهم ثنائي قلب الدفاع محمود حمدي الونش، وحسام عبدالمجيد، بجانب الغائب منذ فترة مصطفي شلبي، ليعود الزمالك بعد فترة التوقف بصفوف مكتملة.