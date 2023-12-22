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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جماهير الزمالك تطالب بالتعاقد مع مدرب اجنبي لفريق الكرة

معتمد جمال مدرب الزمالك
معتمد جمال مدرب الزمالك

أصيبت جماهير الزمالك بخيبة أمل كبيره رغم تأهل فريق الكره إلى ربع نهائى بطولة الكونفيدراليه بعد الوصول إلى النقطه العاشره محتلا المركز الأول خصوصا بعد أن ظهر اللاعبون بمستوي فنى غير متوقع أمام ساجرادا الأنجولي المتواضع.

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 وأضاع الأبيض فوزا سهلا أدى إلى حاله من القلق لدى الجماهير خوفا من المرحله القادمه التى سيواجه فيها منافسين أقوي وطالبت بضرورة سرعة التعاقد مع مدير فنى أجنبى استغلالا لفترة توقف مسابقة الدوري بسبب انشغال المنتخب الوطني بالمشاركه فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار الشهر المقبل. 

من ناحيته أكد معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك أن مباراة ساجرادا الأنجولي كانت صعبة، وشدد على أن فريقه كان يلعب لتحقيق الفوز. . وقال : قمنا بمجهود كبير وأهدرنا عدة فرص مؤكدة للتسجيل، وعامل الجو والرطوبة أثر على الفريق، وكنا نخوض اللقاء لتحقيق الفوز، وإذا لم نحقق الفوز فالأهم ألا نخسر ولعبنا منذ البداية بشكل قوي من أجل إنهاء المباراة مبكرا وضغطنا بكامل قوتنا، ولكن لم نسجل في الشوط الأول، وسعينا للتسجيل في بداية الشوط الثاني ولم يحالفنا التوفيق، وذهبنا إلى الخطة البديلة حتى حتي لا نخسر خاصة مع تراجع الحالة البدنية للاعبين في الشوط الثاني في ظل حالة الجو والرطوبة داخل الملعب".

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