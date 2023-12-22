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الجمعة 22 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الزمالك يفوز على 6 أكتوبر في دوري الطائرة للسيدات

سيدات الزمالك
سيدات الزمالك

حقق الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بنادي الزمالك الفوز على نظيره 6 أكتوبر بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة.

جاءت هذه المباراة على صالة نادي 6 أكتوبر، ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة بالدور التمهيدي للمجموعة الثانية لبطولة الدوري.

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وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي : 25/12، 25/14، 25/20.

ويحل فريق الزمالك في المجموعة الثانية بجانب أندية سبورتنج، وسموحة، والزهور، والطيران، وهليوبوليس، و6 أكتوبر، والمقاولون العرب.

ومن المقرر أن يواجه الفريق نظيره  سموحة يوم الاثنين المقبل على صالة نادي الزمالك، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة للمجموعه الثانية من الدور التمهيدي لبطولة الدوري.

ويتكون الجهاز الفني للفريق من، حسام شكري مديراً فنياً ، ومحمد أنور مدرباً عاماً ، وأشرف عبدالعال مدرباً ، وهبة حسنين مديراً إدارياً ، وسمية ناجح علاج طبيعي، وأحمد عبد العزيز مخططاً للأحمال.

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