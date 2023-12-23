أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم

استقرت أسعار الذهب (المشغولات الذهبية) خلال منتصف التعاملات، اليوم السبت 23 ديسمبر، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، سعر 3040 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذْ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب في مصر الآن:

أسعار الذهب في مصر

استقرت أسعار الذهب خلال منتصف التعاملات، اليوم السبت 23 ديسمبر، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 3040 جنيها، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 3474 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 3184 جنيها.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 2605 جنيها، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 2026 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1737 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 1302 جنيهًا، وحققَّ سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 24320 جنيها، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 2054 دولارا للأوقية.

أسعار الذهب في السعودية :

أسعار الذهب في السعودية

استقرت الذهب خلال منتصف التعاملات، اليوم السبت 23 ديسمبر، في السعودية ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 214.56 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 245.21 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 224.78 ريال.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 183.91 ريال، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 143.04 ريال، وحققت سعر أونصة الذهب بيع عند مستوى سعر 7,626.90 ريال، فيما بلغ سعر أونصة الذهب شراء عند مستوى سعر 7,630.65 ريال سعودي.

سجلت أسعار سبيكة ذهب 1 جرام عند مستوى سعر 269.73 ريال سعودي، وسعر سبيكة الذهب 2.5 جرام عند مستوى سعر 643.68 ريال سعودي، فيما بلغ سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرامات عند نحو 1,275.10 ريال سعودي.