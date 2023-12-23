حصاد 2023.. أسعار الذهب ترتفع 100% خلال عام

2023 عام التضخم والارتفاع في أسعار السلع والمنتجات كافة، إذ شهدت السنة زيادة ضخمة في الأسعار على مستوى العالم، ليس مصر فحسب، الأمر الذي أدى لتراجع مستوى المعيشة وضيق الحال نظرًا لضيق الأحوال المادية.

ولأنه الملاذ الآمن للادخار، كما يُعرف عنه، ارتفعت أسعار الذهب خلال عام 2023 تقريبًا بنسبة 100%، وهو الخبر الذي يُسعد البعض ويُحزن آخرين، فمن كان لديه بُعد نظر وادخر جزءًا من أمواله هم الفائزون اليوم، أما الشباب المقبلون على الزواج فهم الخاسرون.

وفي هذا التقرير، تنشر "الوفد" الفارق في أسعار الذهب خلال العام الأخير.

أسعار الذهب ترتفع بنسبة 100% خلال عام

أسعار الذهب في 1 يناير 2023

عيار 18:- 1436 جنيهًا.

عيار 21:- 1675 جنيهًا.

عيار 24:- 1914 جنيهًا.

الجنيه الذهب:- 13400 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم بالتزامن مع نهاية عام 2023

عيار 18:- 2593 جنيهًا.

عيار 21:- 3025 جنيهًا.

عيار 24:- 3457 جنيهًا.

الجنيه الذهب:- 24200 جنيه.

إعفاء واردات الذهب من الرسوم الجمركية:

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا في شهر مايو الماضي، بإعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى ما عدا القيمة المضافة لمدة ستة شهور، وفي نوفمبر الماضي وافق على مد الفترة 6 شهور أخرى حتى شهر مايو 2024.