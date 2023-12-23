المُشدد 10 سنوات لمُدانٍ بالإتجار في الهيروين بالبساتين

قضت الدائرة 14 جنوب، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة شخص، بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بالإتجار في جوهر مخدر الهيروين بالبساتين.

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صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة، وأيمن بديع لبيب، الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر محمد طه.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 20388 لسنة 2022 جنايات البساتين، أن المتهم "سيد.ن"، حاز بقصد الإتجار جوهر مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وشهد ضابط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقاهرة، أن تحرياته السرية ومراقبته للمتهم دلت على محل تواجده حال تردده على دائرة قسم شرطة البساتين للإتجار في جوهر الهيروين المخدر داخل سيارته، وحال تفتيشه عثر بحوزته على سبع قطع حجرية باللون البيچ ثبت أنها لجوهر مخدر الهيروين.

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُتهمٍ بالحبس مع الشغل لمدة سنتين لإدانته بحيازة الحشيش بقصد الإتجار في البساتين.

وشمل الحكم تغريم المُدان بمبلغ قدره 10 آلاف جنيه، وبمُصادرة المُخدر المضبوط مع إلزامه بالمصاريف.

صدر الحُكم برئاسة المُستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المُستشارين طارق محمد أبو عيدة وأيمن بديع لبيب الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة.

وحضور الأستاذ إسلام طاحون وكيل النيابة، وحضور الأستاذ محمد طه أمين السر.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم أسامة.ع أنه في يوم 22 يونيو 2023 بدائرة قسم شرطة البساتين أحرز بقصد الإتجار جوهر الحشيش، وذلك في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.

وبدأت الواقعة بتوجه ضابط مباحث في قسم البساتين لمحل إقامة المُتهم لضبطه تنفيذاً للحكم الصادر في الجناية رقم 9106 لسنة 2022 المعادي حيث صادفه مُغادراً الشقة يمسك بيده كيس بلاستيكي.

وما أن علم به وبشخصه وعمله ارتبك وبمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر به وسأله عن محتوى الكيس الذي بيده، واسفر التفتيش عن العثور على مبلغ مالي قدره 4 آلاف جنيه وتسعمائة وخمسون جنيه داخل الكيس، فضلاً عن هاتف محمول، و11 قطعة حشيش.