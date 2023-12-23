توقعات مواليد برج العذراء 2024| عام الخير والمفاجآت الجميلة

كشفت خبيرة الأبراج ماجي فرح، أن عام 2024 سيكون عام الحظ لمواليد برج العذراء على الرغم من وجود بعض التفاوت بين الصعود والهبوط، فهم على موعد مع القرارات الحاسمة والقوية وهو ما يجيده العذراء بفضل شخصيته الحكيمة والمتعقلة.

برج العذراء

برج العذراء على الصعيد المالي والمهني

عام 2024 هو عام الخير بالنسبة لمواليد برج العذراء، بداية من شهر يناير وفبراير ستزدهر النجاحات، على الرغم من أن هناك بعض التعثرات في شهر مارس، إلا أن شهر أبريل سيكون لديك إصرار على النجاح، وفي شهر مايو وفقًا لخبيرة الأبراج ماجي فرح سيكون شهر النجاحات المهنية والتي تحمل معها العديد من الأفراح والمفاجآت الجميلة.

يبدأ العام 2024 مع انقشاع الأجواء إلى الأفضل وتتقدم في خطى ثابتة وتحقق ما ترغب به. يطرأ في النصف الأول من العام حدث غير متوقع يفتح أمامك أبوابًا جديدة وتتوفر لك فرصًا تضعك أمام خيار للتغيير يُربكك قليلًا. لكن تكتشف محاسنه بعد أسابيع وإذا طُلب منك الصبر بين شهري أبريل ويونيو بسبب تعثر بعض المشاريع أو المعوقات فتستقيم الأمور لاحقًا وتأخذ قرار في التوجه إلى جديد وتشعر في شهر أغسطس أنك أكثر سيطرة على الأوضاع رغم معاكسة جوبيتور.

برج العذراء

برج العذراء على الصعيد العاطفي

بحسب ما قالته ماجي فرح، سيكون عام 2024 بداية علاقات جديدة سواء حب أو صداقة لمواليد برج العذراء، وأكثر الشهور الواعدة على الصعيد الشخصي والعاطفي شهر أكتوبر، حيث إن لدي مواليد هذا البرج العديد من العلاقت الاجتماعية الحافلة التي توحي بالأمان.

ستقع في الحب مع أحد مواليد الثور ولقاء مهم مع أحد مواليد الجدي وربما بجذبك أحد مواليد العقرب، إذا خفق قلبك تجاه أحد مواليد الدلو فلأمور تتعقد مع مرور الأيام، وقد تعقد أيضًا علاقة سرية مع أحد مواليد الجوزاء.

برج العذراء

برج العذراء على الصعيد الصحي

سيمر مواليد برج العذراء بحالة من الكآبة والتعب، إلا أنه سيعود إلى حالة التفائل من جديد، ويجب الانتباه من مشاكل الإمعاء والقلب والصدر، وراقب أوضاع الجلد وحافظ على جماله ورونقه وانتبه من شراهة تُرهق الكبد.