توقعات برج الأسد 2024 لماجي فرح| عام التركيز على المال وتطوير المهارات

على الرغم من الصعوبات والمواجهات والمعارك، إلا أن عام 2024 عام النجاحات الجديدة والمغامرات الاستثنائية لمواليد برج الأسد، والأسد هو واحد من الأبراج النارية مثل الحمل والقوس يبدأ من من 23 يوليو حتى 22 أغسطس، وإليكم توقعات هذا العام والتي تكشفها خبيرة الأبراج ماجي فرح.

برج الأسد

برج الأسد على الصعيد المهني والمالي

سيواجه مواليد برج الأسد بعض المعاكسات والتحديات بكل عزيمة وثقة بالنفس، وستفرض عليك حركة الأفلاك تغييرات مهمة خلال 2024 وهناك بعض التعديلات في أدائك وأسلوبك وتزودك بحيوية ممتازة حتى تقوم في اتصالات مثمرة.

سيكون هناك بعض العراقيل في بداية السنة، ولكن مع بداية الصيف سيجلب معه النجاحات في العمل ومسؤوليات جديدة، وستلفت الأنظار بحضورك وجاذبيتك وتتأثر بديناميكية مميزة وقدرة لتحقيق أمنية غالية على قلبك أو هدف استثنائي يطلقك إلى المقام الأول.

برج الأسد

وستحقق العديد من الإنجازات والنجاحات خاصة في حركة البيع والشراء، وستتغير اتجاه عملك بداية من شهر مايو، كما أن علاقاتك الاجتماعية يمكن أن تؤثر على أمورك المالية.

برج الأسد على الصعيد العاطفي

كشفت خبيرة الأبراج ماجي فرح، أن فصل الصيف سيبدأ مع مواليد برج الأسد بلقاءات استثنائية ومغامرات وأجواء رومانسية واعدة، وفي فصل الخريف سيحدث زواج بعد طول انتظار، أما في فصل الربيع ستشعر بأنك بحاجة إلى غربلة علاقاتك والإبتعاد عن المعارف القديمة والعلاقات السامة في حياتك، كما ستخوض مغامرات جديدة في الحب ربما تظهر عن طريق الصدفة.

العلامة الفلكية لبرج الأسد

هناك شخص غريب سيتحول إلى صديق أو صديق سيتحول إلى حبيب، سيلاحقك الحب يكون لديك تغيير في حياتك الاجتماعية، والكسوف الحاصل مع الخسوف يشير أحدهم إلى حالة فراق أو انفصال من المحتمل أن تعيشه، ستتحمس لأحد مواليد الميزان أو مواليد الأسد وتعيش مغامرة مع أحد مواليد القوس وتجمعك صداقة فكرية مع أحد مواليد الجوزاء.

برج الأسد على الصعيد الصحي

هذا العام سيكون مواليد برج الأسد على الصعيد الصحي، في حالة جديدة إلا أنك ستمر ببعض المتاعب في شهر فبراير ومارس وديسمبر، ومن المحتمل أن تعيش في فترات قلق بين شهري يوليو وسبتمبر، ومن الضروري الاهتمام وحماية نفسك من ارتفاع الضغط كما يجب عليك ممارسة الرياضة.