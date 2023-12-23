محلل سياسي: التهجير من أخطر الأهداف الحقيقية للحرب في غـزة (فيديو)

قال عبدالمهدي مطاوع، المحلل السياسي، إن التهجير القسري للفلسطينيين من أخطر أهداف الحرب داخل قطاع غزة، حيث يرغبون في إعادة التغيير الديموغرافي في القطاع.

ترحيل الفلسطينيين

وأضاف "مطاوع"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن اليمين المتطرف في إسرائيل لا يخشى الإعلان عن نواياه، وحتى مراكز الدراسات التابعة له تتحدث عن أنه لا يوجد أفق ولا يرغب في وجود الدولة الفلسطينية، ويتحدث عن التخلص من دولة فلسطين وترحيل الفلسطينيين عبر التهجير القسري.

قوات الاحتلال

وأوضح المحلل السياسي أن قوات الاحتلال تحاول الاستيلاء على عدد كبير من الأراضي في فلسطين، كما تستهدف جعل غزة غير مهيأة للعيش، بالإضافة إلى ترحيل السكان في الضفة الغربية.

وأشار المحلل السياسي إلى أن الدولة المصرية استشعرت منذ البداية خطر تهجير الفلسطينيين، وعملت على إحباطه بعدة طرق.