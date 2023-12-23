باحث: جهود مصر نجحت في تغيير الخطاب الأوروبي حول غزة

قال محمد فوزي الباحث في المركز المصري للدراسات، إن الدولة في إطار مركزية القضية الفلسطنية تاريخًا وتركز معها بشكل أساسي ومدى تأثير القضية علي الدوائر السياسية في المنطقة، و القضية الفلسطينية قضية مركزية بالنسبة إلى مصر.

القضية الفلسطينية

وأضاف “فوزي” خلال مداخلة هاتفية على فضائية ”إكسترا نيوز" أن مصر تبذل جهود للتركيز على الاتصالات الدولية والاقليمية لتحقيق أهداف مصر بشأن القضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن مصر نشرت السردية أن ما يحدث في غزة جرائم حرب وأن ما يحدث بسبب استمرار الاحتلال.

جريمة حرب

وأوضح الباحث في المركز المصري للدراسات، أن السردية كانت أمامها إسرائيلية التي توصف ما يحدث في غزة بأنها جريمة حرب وردة فعل عن ما حدث ولكن مصر ثبتت رؤيتها، مشيرًا إلى أن الجهود المصرية نجحت في تغيير الخطاب الأوروبي حول غزة من حيث ضرورة وقف إطلاق النار والدعوة إلى إدخال المساعدات إلى القطاع.