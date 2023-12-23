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السبت 23 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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تفاصيل بيان اليونيسف بشأن أطفال غزة (فيديو)

أطفال غزة
أطفال غزة

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، تقريرًا يرصد أبرز ما جاء في بيان اليونسيف بشأن أطفال غزة.

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قتلى ومصابون في صفوف الاحتلال خلال الساعات الماضية بقطاع غزة

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ضربات مكثفة تستهدف الجانب الشرقي من قطاع غزة

تفاصيل بيان اليونيسف بشأن أطفال غزة:


أكثر من 80% من أطفال غزة يعانون من فقر غذائي حاد.

في الأسابيع المقبلة سيعاني 10 آلاف طفل دون الخامسة من سوء تغذية يهدد حياتهم.

335 ألف طفل في غزة معرضون لسوء التغذية والوفاة.

يمكن تفادي سوء التغذية لولا استمرار خطر المجاعة.

خطر المجاعة غير المقبول يأتي مع انهيار كامل للمنظومات الغذائية والصحية بغزة.

أكثر من ثلثي مستشفيات القطاع لم يعد يعمل بسبب الهجمات الإسرائيلية.

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